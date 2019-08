Das Galaxy Note 10+. Foto: Samsung

Am 7. August um 22 Uhr MEZ ist es soweit. Dann wird Samsung im Barclays Center in New York sein neues Smartphone-Flaggschiff im High-End-Bereich vorstellen: Das Galaxy Note 10. Nicht alles wird bei der Präsentation neu sein. Denn wie bei jedem Smartphone sind im Vorfeld freilich einige Informationen mehr oder weniger freiwillig durchgesickert. "The Verge" gibt daher nochmals einen Überblick über alle Gerüchte zum neuen Prestigeprojekt des südkoreanischen Konzerns.

Zwei Größen

Das Note 10 soll es in zwei unterschiedlichen Größen und Ausstattungen geben, in einer 6,3-Zoll-Standardversion und einer 6,8-Zoll-Plus-Version. Zum Vergleich: Das S10 wies 6,1-Zoll auf, das S10 Plus 6,4 Zoll.

Beide Größen bieten einen fast rahmenlosen Bildschirm. Einzig ein "Punchhole"-Ausschnitt für die Frontkamera durchbricht das Muster. Beide Modelle tragen einen Qualcomm’s Snapdragon 855 Prozessor in sich und bieten 256GB Speicher. Das Note 10 Plus bietet aber in einigen Hardware-Features einen Vorteil. Laut "Winfuture" soll es eine größere Batterie (4,300mAh zu 3,500 mAh) und größeren RAM-Arbeitsspeicher (12 GB zu 8 GB) haben, zudem schnelleres kabelloses Laden (20 W zu 12W) ermöglichen und auch weiterhin einen Micro-SD-Slot bieten.

Stift

Der beigefügte Stift (S Pen) bekam ebenfalls ein paar Updates verpasst und soll nun unter anderem eine Art Bewegungssensor eingebaut haben. Demnach könne man das Smartphone steuern, indem man mit dem Stift herumfährt, ohne das Display dabei zu berühren. Eine Vorführung wird für die Präsentation erwartet.

Kameras

Das Galaxy Note 10 zeigt sich mit einer neuen Kameraanordnung an der Rückseite: Die drei Sensoren sind dabei vertikal statt wie bisher horizontal angebracht – und somit auch nicht mehr mittig. Die Hauptkamera soll 12MP bieten, dann gibt’s noch eine 16MP-Weitwinkellinse und eine 12MP-Teleoptiklinse. Die Plus-Version soll auch einen Time-of-flight-Sensor neben der Kamera bieten. Dieser Modus kann Entfernungen besser messen und dadurch den einen oder anderen zusätzlichen Effekt liefern.

Keine Kopfhörerbuchse

Beide Größen könnten auch in einer 5G-Variante erhältlich sein. Galt Samsung als letzter Verfechter der Kopfhörerbuchse, dürfte das Note 10 ohne auskommen. Dafür gibt’s einen Adapter, einen USB-C zu 3.5mm-Dongle.

Preise sind von 1.000 Euro aufwärts zu erwarten. Die teuerste Variante könnte gar in Richtung 2.000 Euro gehen, hieß es zuletzt.

Welche Geräte Samsung im Rahmen des Events noch vorzeigen wird, bleibt offen. Kandidaten dafür wären das faltbare Smartphone Galaxy Fold, die smarten Lautsprecher Galaxy Home und der neue Laptop Galaxy Book S. (red, 6.8.2019)