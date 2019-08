"Super Mario Bros." einmal anders. Foto: Sean Noonan

Wie würde Super Mario Bros. eigentlich in der Shooter-Perspektive aussehen? Dieser Frage ist Entwickler Sean Noonan nachgegangen, der bereits Erfahrungen mit Games wie Far Cry und Watch Dogs gesammelt hat. Er baute den ersten Level von Super Mario Bros. in der Unreal Engine nach und machte aus dem 2D-Klassiker einen 3D-Shooter in Doom-Manier.

Sean Noonan

Challenge als Ursprung für Kreation

So ist Mario bei der Kreation von Noonan mit einer Kanone ausgerüstet, kann seine Gegner aber auch gleichzeitig mit gezielten Sprüngen außer Gefechts setzen. Seinen Ursprung hatte die Idee des Entwicklers übrigens in der Mapcore-Community. Dort kam die Challenge auf, den ersten Level von Unreal Tournament, Counter Strike 1.6 und eben Super Mario Bros. im neuen Gewand wiederauferstehen zu lassen.

Entwickler will sich Projekt weiter widmen

Auf dem Twitter-Account von Noonan kann der Entwicklungsprozess nachverfolgt werden. Insgesamt ein Monat benötigte der Mann, um den ersten Level in der Unreal Engine umzusetzen. Der Entwickler will sich dem Projekt aufgrund des großen Interesses auch weiterhin widmen – nun ist er allerdings erstmal zwei Wochen auf Urlaub. (red, 5.8.2019)