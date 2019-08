Ein US-Amerikaner aus Reno hat auf seinem Dachboden ein seltenes NES-Spiel gefunden, das er um 9000 Dollar (8000 Euro) verkaufen konnte. Bei dem Game handelt es sich um Kid Icarus aus dem Jahr 1986. Das Spiel soll sich in einem guten Zustand befunden haben – auch die Rechnung war noch dabei. Wie das Game auf den Dachboden gelangte, weiß niemand von der Familie so genau. Offenbar wurde es damals als Weihnachtsgeschenk gekauft und dann vergessen.

World of Longplays

Anfangs von geringeren Wert ausgegangen

"Das war lustig. Es war sogar noch mit einer Folie versehen und ich habe mir gedacht, dass das Spiel vielleicht ein paar Hundert Dollar wert ist. Ich hab dann ein paar Experten angeschrieben und die haben mir sofort ausgerichtet, dass ich da ein 'Easter Egg' habe", schildert der glückliche Finder gegenüber der Lokalzeitung Reno Gazette Journal.

Foto: Heritage Auctions

"Seltenes und ungewöhnliches Ereignis"

Eine Expertin des US-Auktionshauses Heritage Auctions bestätigte den Seltenheitswert des Spiels: "Eine noch verpackte Kopie in einem derart guten Zustand zu finden, ist heutzutage ein seltenes und ungewöhnliches Ereignis". Tatsächlich brachte das Game bei einer Auktion am Wochenende dem Mann insgesamt 9000 Dollar, also ein um ein paar Jahrzehnte verspätetes Weihnachtsgeschenk.

Mit dem Geld geht es nun ins Disney Land

Das Geld will der Mann nun mit seiner Schwester aufteilen. Gemeinsam wollen die beiden Disney Land besuchen. "Anstatt etwas vernünftiges damit anzustellen, wollen wir einfach nur Spaß haben", erzählt der Finder zuletzt. (red, 5.8.2019)