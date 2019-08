In England werden immer häufiger Ladendiebe mithilfe von Gesichtserkennungssoftware ausfindig gemacht Foto: Reuters

Die britische Polizei wendet sich Ladendiebstahl immer weniger zu – mithilfe von Gesichtserkennungssoftware wollen sich Supermarktbesitzer nun selber schützen, das berichtet The Guardian. "Facewatch" heißt einer der Programme, die von Händlern erworben werden können, um Dieben die Stirn zu bieten.

Mit Facewatch werden bekannte und bereits vor laufender Kamera ertappte Ladendiebe auf eine Merkliste gesetzt – erscheint die Person auf den Bildschirmen des Überwachungssystems, wird der Supermarktbetreiber benachrichtigt und dieser kann die betreffende Person auffordern, das Geschäft zu verlassen. Was bei diesem Verfahren jedoch fehlt, ist die passende Regulation – so wie bei den meisten, invasiven, technologischen Fortschritten.

Gesichtserkennung kann immer mehr

Gesichtserkennung kennt man aus Hollywoodfilmen. Eine Überwachungskamera filmt eine Menschentraube, erkennt jeden einzelnen und kann sofort Name, Geburtsdatum und Fahndungsstatus zuordnen. Auch wenn die Technologie hinter der Gesichtserkennung längst nicht in diesem Maße entwickelt ist, macht sie rasante Fortschritte. Die größte Entwicklung geschah in den letzten vier Jahren, das geht aus einem jährlichen Bericht des US National Institute of Standards and Technology hervor. Seit 2014 habe sich die Fähigkeit der besten Algorithmen, neue Bilder von Gesichtern Fotos einer Datenbank zuzuordnen, um das 20-fache verbessert.

Während die Gesichtserkennung durch KI bei perfekten Lichtverhältnissen und Einsatz von qualitativ hochwertigen Kameras bereits besser als die eines Menschen ist, sei Facial-Recognition im Alltag, auf der Straße und in Supermärkten, viel ineffektiver, meint Maja Pantic, KI Forscherin des Imperial Colleges in London. "Im Alltag ist die Gesichtserkennung weit von den 99,9% entfernt, die man mit Fahndungsfotos bekommt", sagt sie zu The Guardian. "Aber sie ist gut und entwickelt sich relativ schnell weiter."

Facewatch

Facewatch selber gibt an, kein Technologieunternehmen zu sein, vielmehr handele es sich bei ihrem Produkt um ein Datenverwaltungssystem. Laut Nick Fisher, CEO von Facewatch, stelle das Unternehmen lediglich das Management einer Merkliste zur Verfügung und hielte sich dabei an der DSGVO.

Wenn jemand vor der Kamera oder von einem Mitarbeiter beim Ladendiebstahl gesehen wird, kann sein Bild als SOI (Subject of Interest) gespeichert werden. Wenn die Person wieder im Supermarkt gesehen und von der KI erfasst wird, erhält der Geschäftsbetreiber eine diskrete Nachricht. Daraufhin kann die Person gebeten werden, das Geschäft zu verlassen

Die DSGVO erlaubt es, diese Listen von SOIs "verhältnismäßig" zu teilen. Wenn jemand einmal von einer solchen Kamera, während des Diebstahls, erfasst und als SOI vorgemerkt wurde, kann das zugehörige Bildmaterial mit lokalen Facewatch-Benutzern geteilt werden.

In London, sagt Fisher, wäre das ein Radius von rund zwölf Kilometern. Wenn jemand in vielen verschiedenen Städten wiederholt stiehlt, kann diese Information landesweit proportional geteilt werden. Wenn die betroffene Person nicht mehr beim Stehlen erfasst wird, würde ihr Gesicht nach zwei Jahren aus der Datenbank entfernt werden.

Kritik an Datenschutz

Big Brother Watch, eine britische Organisation, die sich für Datenschutzrechte einsetzt, kritisiert die private Nutzung von Gesichtserkennungssoftware. Man befürchtet eine Untergrabung des Justizsystems: "Wenn es Beweise dafür gibt, dass jemand eine Straftat begangen hat, muss diese Person das vorgesehene Strafverfahren durchlaufen. Ansonsten befinden wir uns in einem System der Privatpolizei. Wir betreten die Sphäre der Kriminalprävention", warnt Silkie Carlo, Sprecherin von Big Brother Watch.

Für Facewatch sei der Service, den sie anbieten, nichts anderes als die langjährige Praxis, Fotos von bekannten Ladendieben im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter aufzuhängen, um die Wiedererkennung zu erleichtern. Der Unterschied läge darin, dass die Gesichtserkennungssoftware genauer wäre, als die menschlichen Mitarbeiter, so Fisher, CEO von Facewatch.

Mangelnde Regulation

Während in San Francisco der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware durch Polizei und Regierung verboten ist, wird auch in Großbritannien vom Ausschuss für Wissenschaft und Technologie des parlamentarischen Unterhauses verlangt, dass die britische Polizei keine Gesichtserkennung mehr verwendet, bis es genauere Regulation gibt. Besonders im privaten Bereich gäbe es kaum Regelungen darüber, was mit Hilfe der Gesichtserkennung erlaubt ist und was nicht.

Sowohl Facewatch als auch Big Brother Watch fordern, genaue, rechtliche Richtlinien, die die Grenzen der Überwachung definieren. Ein direkter Sprung zu neuen Gesetzgebungen und vorschnellen "Schutzmaßnahmen", sei für Big Brother Watch jedoch nicht ausreichend. Vielmehr müsse man ausführliche Diskussionen zum Thema Technologie und wie weit sie in die Privatsphäre und den Alltag des Menschen dringen darf und muss, führen. Für die Datenschützer sei die britische Regierung nicht darüber im Klaren, dass die Gesellschaft zurzeit eine allumfassende, technologische Revolution erlebe, die mehr Diskurs erfordert. (hsu, 30.08.2019)