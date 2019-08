Foto: Getty Images/iStockphoto/RelaxFoto.de

Es müssen keine Reisebücher sein, die die Reiselust wecken. Es reicht schon, Jane Austens Romane zu lesen und ihre Heldinnen in Gedanken bei ihren langen Spaziergängen durch die malerische Landschaft Südenglands zu begleiten, um in einem den Wunsch zu wecken, die Gegend einmal mit eigenen Augen zu sehen. Ein guter Grund, eine Reise anzutreten.

Erst lesen, dann verreisen: Bei welchem Buch ist es Ihnen so gegangen? Foto: Getty Images/iStockphoto/RelaxFoto.de

Bei anderen erwacht die Lust auf einen ausgedehnten Roadtrip, nachdem sie Jack Kerouacs "On the Road" gelesen haben. Einfach drauflosfahren, am besten über staubige amerikanische Landstraßen, von New York über New Orleans nach Kalifornien, und ein Abenteuer erleben. Oder man verspürt plötzlich den Drang, alleine durch die Natur zu streifen, um am Ende ganz bei sich selbst anzukommen, so wie es Cheryl Strayed in ihrem Buch "Wild" vormacht, das ihre mehrmonatige Erwanderung des Pacific Crest Trail beschreibt.

Welches Buch hat Ihre Reiselust geweckt?

Welche Gegend besuchten Sie infolge einer beeindruckenden Lektüre? Welche literarischen Originalschauplätze haben Sie bereits besucht? Und welche stehen noch auf Ihrer Liste? (aan, 6.8.2019)