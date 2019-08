Der Pott. Foto: APA/AP/Salvatore Di Nolfi

Nyon – Sollte der LASK den FC Basel in den Partien am Mittwoch und am 13. August eliminieren, trifft Österreichs Vizemeister im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Champions-League entweder auf Dynamo Kiew oder Club Brügge. Das ergab die Auslosung am Montag am Hauptsitz der UEFA in Nyon. Die Play-off-Spiele steigen am 20./21. sowie 27./28. August. (APA; 5.8.2019)