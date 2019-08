Aus für Einweg-Plastikflaschen am Flughafen San Francisco. Foto: APA/AFP/JOEL SAGET

San Francisco – Der Flughafen von San Francisco verbietet den Verkauf von Wasser aus Plastikflaschen, um Müll zu reduzieren. Am Flughafen gebe es fast 100 Trinkbrunnen, an denen Passagiere und Mitarbeiter ihre wiederverwertbaren Behälter auffüllen könnten, wie die Betreibergesellschaft am Freitag (Ortszeit) über Twitter erklärte.

Auch Airline-Lounges dürfen demnach ab 20. August kein Wasser in Plastikflaschen mehr anbieten. Die Geschäfte am Flughafen dürften unten anderem leere wiederverwertbare Flaschen oder Wasser in Glasflaschen verkaufen, hieß es weiter. In dem kalifornischen Flughafen gelten seit April auch Beschränkungen für Einweggeschirr. (APA, dpa, 5.8.2019)