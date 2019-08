Das Rauchverbot an den spanischen Stränden gilt auch dem Kampf gegen Zigarettenstummeln. Foto: Getty Images/iStockphoto/Daleen Loest

Ausdämpfen – aber bitte nicht im Sand – heißt es an an immer mehr Stränden in Galicien, Asturien, Katalonien, Murcia, Andalusien, auf den Balearen und den Kanarischen Inseln. Der spanische TV-Sender Antena3 hat deshalb eine vollständige Liste jener Strände zusammengestellt, an denen das Rauchen verboten ist.



Andalusien

La playa de Motril, en Granada

La playa de Rada, en Estepona, Málaga.

Asturien

El Principado de Asturias ha establecido este año por primera vez una pequeña red de playas en las que no se puede fumar, aunque sin sanciones:

Playa de Misiego, El Puntal y Miami, en Villaviciosa

Playa de Los Quebrantos, en Soto del Barco

Katalonien

Cataluña fue de las comunidades pioneras ya que el municipio de L'Escala, en la provincia de Girona, fue el primero en crear una playa sin humo en 2006. Por el momento, en ninguna de estas playas catalanas hay infracciones por fumar:

Playa de Sant Feliu, Sant Pol y Canyerets, en Sant Feliu de Guíxols

Playa de Ocata, en El Masnou

Playa de Sa Boadella, Canyelles, Treumal y Fenals, en Lloret de Mar

Playas de L'Escala.

Galicien

Playa de Barraña, en Boiro

Playa de Chamoso, en Cabañas

Playa de Arou y Lingunde, en Camariñas

Playa de Quenxe y de Santa Isabel, en Corcubión

Playa de Almieiras, en Fene

Playa de A Fragata, en Ferrol

Playa de Esteiro y Bares, en Mañón

Playa de Perbes y Playa Pequeña de Miño, en Miño

Playa de A Cruz, en Muxía.

Playa de Bastiagueiro y de Santa Cristina, en Oleiros

Playa de A Concha y Morouzos, en Ortigueira

Playa de A Vila, A Gafa, O Pozo, Arnela y Ornanda, en Puerto del Son

Playa de As Cunchas, Tanxil y A Torre, en Rianxo

Playa de Río Azor, en Ribeira

Playa de Mourillá-Os Botes y Meirás, en Valdoviño

Playa de Coto, en Barreiros

Playa de Río Ladra, en Begonte

Playa de Río Azúmara, en Castro de Rey

Playa de O Torno, en Cervo

Playa Río Miño-Xustás, en Cospeito

Playa de A Rapadoira, en Foz

Playa de Río Tronceda, en Mondoñedo

Playa de Río Miño-da Cova, en Saviñao

Playa de Caolín, Vidreiro, Xilloi y Abrela, en Vicedo

Playa de Melide, en Cangas de Morrazo

Playa de Río Ulla-Peirao, en Catoira Playa de Portocelo, en Marín

Playa de As Canas y Madorra, en Nigrán

Playa de Area das Pipas, en O Grove

Playa de Cabeceira, Laño y Xiorto, en Poyo

Playa de Río Verdugo, en Puentecaldelas

Playa de Cesantes centro, Cesantes derecha y Arelonga, en Redondela

Playa de Panadeira, Silgar, Baltar y Caneliñas, en Sangenjo

Playa de Río Miño-Areeiros y Río Miño-Penedo, en Tui

Playa de Con da da Mina, en Villanueva de Arosa

Balearen

Playa urbana de Santa Eulalia del Río, en Ibiza.

Playa de Talamanca, en Ibiza.

Kanaren

Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Playa de Las Marañuelas, La Lajilla, Patalavaca, Aguamarina, Anfi,

Puerto Rico, Amadores, El Cura, Taurito y Puerto de Mogán, en Mogán.

la Rioja

Murcia

Playa de El Rihuete, de Bahía y El Castellar en el municipio de Mazarrón

Playa de Villananitos, en San Pedro del Pinatar

Playa del Pescador, el Castillico, en Santiago de la Ribera

Playa Mistral, en La Manga del Mar Menor

Playa de la Concha, en Los Alcázares

Cala de las Higuericas, en Águilas.

(red, 5.8.2019)