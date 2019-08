"Vorzeigepolizisten": Ja, wo ist der Mörder denn? Helmfried von Lüttichau (li.) als "Staller" mit Christian Tramitz aka "Hubert" um 20.15 Uhr auf Servus TV. Foto: Servus TV

COMEDY

You Me Her Staffel vier unseres liebsten Seriendreiergespanns ist endlich da, und sie hat viel zu bieten. Nachdem sich das gelangweilte Ehepaar (Emma und Jack) in die Studentin und Teilzeit-Escort Izzy verliebt hatte und die drei zum "Thrupple" (Dreier-Pärchen) wurden, standen ihnen einige Hindernisse im Weg. Wie sehr haben wir uns doch ein Happy End für die drei gewünscht? Das sie in Staffel drei dann auch bekamen. Doch was, wenn auch die Polyamorie nicht vom langweiligen Alltag befreit ist? Netflix

DRAMEDY

The Bold Type – Der Weg nach oben Furchtlos und forsch – wie das "bold" im Titel der Serie bereits verrät: Drei junge Freundinnen versuchen seit drei Staffeln – allen Klischees und gesellschaftlich, beruflich und privat bedingten Hindernissen zum Trotz – die Spitze der Karriereleiter zu erklimmen. Mit einem Vorbild, wie es viele junge Frauen bräuchten: ihrer Chefredakteurin Jacqueline (Melora Hardin). Amazon Prime

20.15 KRIMISERIE

Hubert und Staller Gleich zwei Portionen bayrischen Kleinstadt-Humors: Hubert und Staller verlassen wieder einmal das Revier, um zwei Fällen in zwei Episoden auf den Grund zu gehen. Ein mysteriöses Mordopfer im See trifft auf den Raubmord während einer Vernissage. Da haben die beiden polizeilichen Provinzspezialisten einiges zu tun. Klassischer kabarettistischer Schmäh begleitet uns bei Ermittlungen in der Sache "War wohl doch wieder gar kein Unfall". Bis 22.05, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wunderbares Österreich Bergstock des Ötschers versus Gletscherbach Inn: In zwei Folgen durchforstet Universum sowohl Österreichs "Grand Canyon" und dessen vierbeinige Bewohner als auch den längsten Nebenfluss der Donau – auch als grüner Fluss der Alpen bekannt. Zwei Reisen, die versuchen, das Zusammenspiel von Mensch und Wildnis zu ergründen. Bis 21.50, ORF 2

22.05 LIEBESKOMÖDIE

When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel

Deprimierte Singles haben auf Hochzeiten schon so manchen Blödsinn angestellt – diese New Yorkerin übertrifft sie alle. Kristen Bell in der Rolle der Beth – einer Frau, die sich mit dem Diebstahl von fünf Münzen aus dem Trevi-Brunnen auch fünf Männerherzen geangelt hat. Die würde sie nur zu gern wieder loswerden. Da stehen ihr nur die sich anbahnenden Gefühle für den fünften Verhexten, Nick (Josh Duhamel), im Weg. Bis 23.40, Servus TV

GRIN

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Geister Das unsichtbare Etwas, das nachts die Decke wegzieht. Regisseur Peter Beringer begibt sich auf Geisterjagd in den Ruinen einer italienischen Abtei und geht dabei der Frage auf den Grund, inwieweit sich Praktiken ganz à la Paranormal Activity von religiösen Ritualen unterscheiden. Ein Kloster zur Geisterstunde. Bis 23.20, ORF 2