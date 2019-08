Passanten versuchen ein brennendes Auto zu löschen. Foto: REUTERS/Shokry Hussien

Kairo – Bei einer Explosion eines sprengstoffbeladenen Autos sind am Sonntagabend in der ägyptischen Hauptstadt Kairo mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, 47 wurden verletzt. Der Fahrer rammte vor dem Nationalen Krebsinstitut im Zentrum Kairos drei andere Fahrzeuge, bevor die Ladung detonierte.

In den sozialen Medien kursierten Videos, in denen zu sehen war, wie Patienten aus der Krebsklinik in Sicherheit gebracht wurden. 78 Krebspatienten wurden in andere Krankenhäuser verlegt, um die Behandlung fortsetzen zu können. Ursprünglich gingen die Ermittler von einem Verkehrsunfall aus, mittlerweile spricht Staatschef Abdel Fattah al-Sisi von einem "Terrorakt". (red, APA, AFP, 5.8.2019)