Fertig ist er noch immer nicht. Nach einem guten halben Dutzend Ankündigungen und Verschiebungen legte die FPÖ am Montagnachmittag nun Auszüge aus dem Bericht der Historikerkommission vor, der die Geschichte und die "braunen Flecken" der von früheren Nationalsozialisten mitbegründeten Partei beleuchtet.

Der Gesamtbericht soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Die Verzögerung wird damit begründet, dass man sich einen "O.-k.-Stempel" durch einen unabhängigen Wissenschafter aus Israel besorgen will. Dafür wollen einige Parteigranden in den kommenden Wochen selbst nach Israel fliegen, erfuhr DER STANDARD.

Bei der Präsentation am Montag war die Parteispitze jedoch nicht zugegen. Lediglich Generalsekretär Christian Hafenecker war bei der Präsentation anwesend. Vorgestellt wurde am Montag ein Rohbericht (nicht gebunden, nicht redigiert) mit über 1000 Seiten.

Im Resümee des Berichts heißt es: "Die Geschichte des Dritten Lagers nach 1945 weist eindeutig Berührungspunkte mit dem Nationalsozialismus auf. [...] Aber weder VdU noch FPÖ waren formell Nachfolgeorganisationen der NSDAP. Und sie strebten auch nicht – wie die Auswertung des inhaltlich-materiellen Bereichs zeigt – politisch die Wiedererrichtung eines nationalsozialistischen Regimes an. Dennoch bestanden die stärksten Berührungspunkte nach 1945 im personellen Bereich, wo sich mehr als bei den anderen Parteien ehemalige Nationalsozialisten in Führungspositionen finden lassen."

Spannungen innerhalb der FPÖ

Die Kommission hat auch innerhalb der FPÖ für Spannungen gesorgt. So verweigerten Burschenschaften, die seit Jahrzehnten Funktionäre der Freiheitlichen stellen, die Mitarbeit. Weiters taten sich Funktionäre damit schwer, familiäre Verstrickungen ihrer Verwandtschaft im NS-System zum Thema zu machen und sich von der bisherigen Parteilinie zu verabschieden. So betonte Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache immer, dass die FPÖ nicht aus der NSDAP, sondern aus dem 1949 gegründeten "Verband der Unabhängigen" hervorging.

Dass mit Anton Reinthaller ein ehemaliger hoher NS-Funktionär und SS-Mann erster FPÖ-Chef wurde, war kein Thema. Eingesetzt wurde die Historikerkommission im Frühjahr 2018 in Folge der "Liederbuchaffäre" in der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt. Darin findet sich etwa die Textzeile: "Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million." Mitglied der Burschenschaft war auch der kurzzeitig zurückgetretene und mittlerweile in die Politik zurückgekehrte niederösterreichische Landesparteichef Udo Landbauer.

Dazu kamen zahlreiche sogenannte "Einzelfälle", also rechtsextreme Umtriebe von Funktionären. Schon im Vorfeld der Präsentation am Montag kritisierte Oliver Rathkolb, Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte der Uni Wien und Leiter des wissenschaftlichen Beirats des "Hauses der Geschichte", den Bericht als "unprofessionell".

Nicht wissenschaftlich

Dieser widerspreche wissenschaftlichen Standards wie Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Rathkolb bemängelte vor allem die Nichteinbeziehung wissenschaftlicher Fakultäten und die Nichtöffentlichmachung der Mitglieder. Auch dass sich die FPÖ ein Gütesiegel eines israelischen Historikers holen will, versteht Rathkolb nicht.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl wehrte sich gegen die Kritik. Es sei höchst unseriös, einen Bericht zu kritisieren, der noch gar nicht vorliegt. Der designierte Parteichef Norbert Hofer sieht in der Kritik "parteipolitische Einfärbung".

Seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und dem Rückzug von Strache im Mai sorgt die Partei weiterhin für Schlagzeilen, die künftige Historikerkommissionen beschäftigen könnten. Anfang Juni schickte die FPÖ mit Martin Graf einen deklarierten Rechtsaußen in den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Ein Affront für die Israelitische Kultusgemeinde (IKG), die daraufhin ihr Mandat ruhend stellte. In einem Schreiben an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) teilte IKG-Präsident Oskar Deutsch mit, dass die Kultusgemeinde die Entsendung Grafs "nicht tatenlos hinnehmen" werde. Denn Grafs Burschenschaft Olympia sei für "ihren Geschichtsrevisionismus" bekannt und "ein Hotspot rechtsextremistischer Umtriebe". Und Graf selbst sei für "extremistische Haltungen" bekannt.

Martin Graf ist auch ein Grund, warum der jüdische Wiener Abgeordnete David Lasar aus dem Parlamentsklub austrat. Es komme für ihn nicht infrage, hinter dem "rechtsextremen Martin Graf" zu kandidieren, der auf Platz sechs der Landesliste steht.

Auch sonst sorgen FPÖ-Politiker für Schlagzeilen. Anfang Juli feuerte ein Salzburger Freiheitlicher mehrere Schüsse von seinem Balkon ab – als Protest gegen die Absetzung Kickls. Und erst vor wenigen Tagen kritisierten Wiener Freiheitliche, dass jüdische und muslimische Kinder keine Schweinsschnitzel essen. Maximilian Krauss, Vorsitzender des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ), forderte auf Facebook, dass jedes Kind "in den Genuss eines Schnitzels kommen soll". (Markus Sulzbacher, 5.8.2019)