Die britische Supermarktkette Tesco will 4.500 Stellen streichen. Foto: REUTERS/Toby Melville

London – Die Supermarktkette Tesco will 4.500 Stellen in Großbritannien streichen. Mit dem Abbau wolle das Unternehmen Abläufe vereinfachen und auf veränderte Kaufgewohnheiten der Kunden reagieren, teilte Tesco am Montag mit. Das Unternehmen, das in Großbritannien und Irland rund 340.000 Beschäftigte zählt, werde möglichst vielen betroffenen Mitarbeitern intern neue Stellen vermitteln.

Die Pläne betreffen vor allem die 153 größeren Metro-Läden der Supermarktkette. Die seien für Großeinkäufe konzipiert worden, die Mehrheit der Kunden kaufe heutzutage aber täglich kleinere Mengen ein, heißt es in einer Mitteilung. In einigen der kleineren Express-Läden werde es ebenfalls Änderungen geben.

Tesco ist die größte Supermarktkette Großbritanniens und ein weltweit aktiver Handelskonzern. Auf dem britischen Markt hatte dem Unternehmen zuletzt unter anderem die Konkurrenz von Diskontern wie Aldi und Lidl zu schaffen gemacht. Zu Jahresbeginn hatte Tesco bereits den Abbau von 9.000 Stellen angekündigt. (APA, 5.8.2019)