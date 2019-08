Kanada: Von Vancouver aus in die Rockies

In für Autos unzugängliche Regionen bringt der Rocky Mountaineer seine Gäste. Er fährt stets bei Tag, so kann man die Rocky Mountains ausführlich betrachten. Insgesamt stehen drei Routen zur Auswahl: "Rainforest to Gold Rush", "Journey through the clouds" und "First Passage to the West". Alle beginnen in Vancouver und führen nach Jasper, Lake Louise oder Banff. Für eine ungestörte Sicht auf die Berg- und Tierwelt sorgen Panoramafenster. In der Golden-Leaf-Klasse ermöglichen die zweistöckigen Waggons mit ihren Glaskuppeln eine Rundumsicht. Ein weiteres Highlight ist die offene Aussichtsplattform am Ende des Zuges.