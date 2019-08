Mathe ist nicht gerade das Lieblingsfach vieler Schüler. Eine Mathe-Aufgabe, die derzeit auf Twitter diskutiert wird, zeigt auch, warum das so ist. Foto: APA/HANS PUNZ

Mathematik ist eigentlich simpel, denn es gibt immer eine eindeutige Lösung. Nicht so im Internet, wo man vortrefflich darüber streiten kann, ob 1+1 immer 2 ist. Zugegeben, ganz so einfach ist das mit dem folgenden Beispiel nicht, denn diese Mathe-Aufgabe hat auf Twitter eine riesige Diskussion ausgelöst und ist dann doch nicht ganz so einfach, wie es scheint.

Die Aufgabe

Vor einigen Tagen postete Nutzer @pjmdoll auf Twitter folgende Gleichung mit der Aufforderung, sie zu lösen: 8:2(2+2)=? Er selbst schlussfolgerte, dass die Lösung 1 sein müsse. Andere Nutzer korrigierten, dass es 16 sei. Und dann "explodierte" der Tweet, wie man in Twitter-Sprech so sagt. User @pjmdoll bekam seit 28. Juli über 15.000 "Gefällt mirs" und 4.000 Retweets. Über 20.000 Nutzer unterhalten sich laut Twitter-Statistik darüber.

Wobei das Wort "unterhalten" wohl weniger angebracht ist, denn in den Antworten geht es wild zu. Es gibt die Fraktion 1 und die Fraktion 16, und beide werfen sich gegenseitig vor, Nieten in Mathe zu sein – und sehen das Ende der Gesellschaft heranziehen.

Die Lösung

Und was ist nun richtig? Man muss die richtige Operatorrangfolge (Punkt- vor Strichrechnung) anwenden, die Klammern beachten und von links nach rechts rechnen. Die richtige Lösung lautet demnach 16. Nachhilfe gibt's auf Wikipedia und bei der "New York Times", wo Steven Strogatz, Professor für Mathematik an der Cornell University, die ganze Sache Schritt für Schritt erklärt. Er kritisiert allerdings auch, dass solche Aufgaben Schüler nur verwirren und man sie stur nach willkürlichen Regeln runterrechnen müsse. Stattdessen sollten Lehrer ihren Schülern interessantere Seiten der Mathematik näherbringen. (red, 6.8.2019)