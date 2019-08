Zurück zum frühen Morgen. Vom Stadtpark an den Donaukanal ist es nicht einmal ein Katzensprung. Und der ist – sporttechnisch – längst so etwas wie die zweite Hauptallee. Hier wird praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit gelaufen oder Rad gefahren.

Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, zu denen man hier ziemlich allein war und wo auch tagsüber niemand auf die Idee gekommen wäre, den Kanal als Freizeitmeile zu nutzen. Nein, das ist nicht 20 oder auch zehn Jahre her: Wien lag bis vor kurzem nicht an, sondern neben seinen Flussläufen. Dass sich das in den letzten Jahren massiv geändert hat, ist unübersehbar – auch wenn Wiens VP-Stadtchef da gerade erst draufkommt: Die von Gernot Blümel soeben präsentierte Idee einer Surfwelle in Nussdorf, also am Einlaufwehr des Kanals, ist seit mehr als zehn Jahren immer wieder transportiert und referiert worden. Einmal googeln wäre den Journalisten, die Blümels "Initiative" volley übernahmen, zumutbar gewesen: Zuletzt war dieser fliegende Sommerlochholländer 2018 durch die Gazetten gegeistert.