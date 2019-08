Bei einer Messe in China protestierten "Zelda"-Fans gegen einen Klon des Spiels "Breath of the Wild". Foto: ZhugeEX

Genshin Impact wird als der chinesische Anime-Klon von Breath of the Wild beschrieben. Erstes Gameplay wurde kürzlich bei einer Messe in China gezeigt und das anwesende Publikum reagierte nicht allzu freundlich auf die dreiste Kopie. Offenbar fanden sich etliche Menschen ein, die gegen das Spiel demonstrierten. Sie veröffentlichten Fotos, bei denen sie die Kopie des Nintendo-Originals in der Hand halten und dem Stand den Mittelfinger zeigen.

PlayStation Europe

Messebesucher zerstörte Playstation 4

Der Protest ging so weit, dass ein Messebesucher sogar eine Playstation 4 zerstört haben soll. Der Mann wurde in weiterer Folge vom anwesenden Personal herausgeworfen. Trotz der wütenden Reaktionen, konnte das anstehende Action-Adventure für Playstation 4 viele Neugierige anziehen. Laut Berichten soll der Stand die meisten Besucher angezogen haben, die das Game spielen wollten. (red, 6.8.2019)