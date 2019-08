Alienskulptur an einer Straße in Baker, Kalifornien, bekannt als "Gateway to Area 51". Foto: APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Es war nur ein Spaß, aber für Facebook wurde es dann doch zu ernst. Das Soziale Netzwerk hat einen Event gelöscht, bei dem rund zwei Millionen Facebook-Nutzer zugesagt haben, die Area 51"stürmen" am 20. September zu wollen. Um Aliens zu schauen.

Air Force warnte

Zahlreiche Medien hatten seit Wochen über den kuriosen Event berichtet, bei dem sich Nutzer zusammenrotten wollten, um das militärische Sperrgebiet in der Wüste von Nevada zu besuchen. Das Ganze war natürlich ein Gag – wie so viele Veranstaltungen auf Facebook. Dennoch sprach die US Air Force vorsorglich eine Warnung aus, dass man es gar nicht erst versuchen sollte, in das Gebiet vorzudringen.

Auf Facebook postete Matty Roberts, der die Veranstaltung erstellt hatte nun, dass die Seite gelöscht wurde. Grund dafür sei ein Verstoß gegen die Community-Richtlinien. Auch ein weiterer Event, der alternativ dazu eingerichtet worden war, wurde gelöscht. Zu "CNET" sagte Roberts, dass er das Vorgehen unfair finde, da er auf der Seite klargestellt habe, dass es sich um einen Scherz handle und versucht habe, den Treffpunkt von der Area 51 wegzulegen.

Dass der Event gelöscht wurde, könnte für einige Nutzer nun allerdings ein Ansporn sein, erst recht am 20. September aufzutauchen. Und wenn es nur darum geht, nachzusehen wieviele Menschen hinkommen. (red, 6.8.2019)