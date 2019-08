Petra Postert, Jens Rassmus, "Wann sind wir endlich da?".

€ 15,50 / 36 Seiten. Tulipan-Verlag, München 2019 Foto: Tulipan-Verlag

Es gibt (zumindest) zwei Fragen, die Eltern gestellt bekommen, wenn sie mit ihrem Kind, ihren Kindern mit dem Auto losfahren. Erstens: Kannst du stehen bleiben, ich muss aufs Klo? Und zweitens: Wann sind wir da? Letztere kann schon fallen, wenn man die erste Straßenecke erreicht hat. Eltern fahren dann unzählige Strategien, um die Fahrzeit erträglich zu machen. Für alle, wohlgemerkt! Petra Postert und Jens Rassmus haben dazu ein Bilderbuch für Kinder ab dem vierten Lebensjahr geschrieben. Es heißt auch gleich Wann sind wir endlich da?.

Ein Vater und sein Sohn (Jim) fahren mit dem Auto Richtung Meer. Der Weg ist weit, die Fahrt ist langweilig. Jim schläft zwar ein bisschen, aber eben nicht lang genug. Der Vater beginnt daraufhin, eine Geschichte zu erzählen. Eine Ziege und eine Gans reisen ebenfalls ans Meer. Was folgt, ist ein süßes Gespräch zwischen Vater und Sohn, in dem die Geschichte der beiden Tiere stetig fortgesetzt wird. Am Ende ist vor allem einer im Auto müde: der Vater. Wie gut, dass es Rastplätze gibt. (Peter Mayr, 9.8.2019)