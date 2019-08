Liebe Community,

Ihnen ist es sicher schon aufgefallen: Seit 31. Juli ist der Header, der Seitenkopf von derStandard.at, deutlich schmäler und aufgeräumter. Damit wurde dem vielfachen Wunsch nach mehr Übersichtlichkeit Rechnung getragen. Der Menü-Button ist jetzt sowohl am Desktop als auch mobil rechts oben zu finden. Beim Hinaufscrollen wird am Desktop immer die Navigationsleiste, mobil auf Artikelseiten die Breadcrumb-Navigation eingeblendet.

Für Nutzer älterer Apple-Geräte wird noch diese Woche eine wesentliche Fehlerbehebung vorgenommen. Mit dem Betriebssystem iOS 9.3 wird man derStandard.at wieder normal angezeigt bekommen. Außerdem wird die Performance auf allen Browsern verbessert.

Der nächste große Schritt wird eine Erweiterung der Suche: Künftig werden Sie nach Ressorts und bestimmten Zeiträumen filtern können, und die Suchergebnisse können wahlweise chronologisch oder nach Relevanz sortiert werden. Zusätzlich werden aktuell auch einige Verbesserungen für die redaktionelle Arbeit im Hintergrund umgesetzt.

Feedback weiterhin erwünscht

Der rosafarbene Feedback-Knopf hat gute Dienste geleistet: Insgesamt sind darüber 14.000 Rückmeldungen von Ihnen bei uns eingegangen. Diese waren für Fehleranalysen und für die Priorisierung der laufenden Verbesserungen von großer Bedeutung. Vielen Dank an Sie!

Der Feedback-Knopf war bisher auf jeder Seite am rechten Bildschirmrand sichtbar und mobil teilweise störend. Da die Nutzung deutlich nachgelassen hat, wird er nun entfernt. Bei größeren Neuerungen wird er jedoch wieder eingesetzt, um spezifische Rückmeldungen einzuholen. Ihr generelles Feedback zum Relaunch und zu den Folgearbeiten ist selbstverständlich weiterhin gern gesehen: Entweder gleich hier im Forum oder via E-Mail an next@derstandard.at. (Elisa Jimenez Alonso, 6.8.2019)