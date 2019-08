Symbolbild: So professionell ging es in Penzing wohl nicht zu. Foto: REUTERS/Jorge Silva

Wie die Tageszeitung "Heute" berichtet, wurde in Wien-Penzing am vergangenen Freitag von Finanzpolizei und Marktamt eine weitere illegale Teigtascherlfabrik ausfindig gemacht. Die Ware wurde beschlagnahmt, Ermittlungen laufen.

"Durch Recherchen am Wochenende sind wir auf diese Wohnung gestoßen", bestätigte Carina Niss vom Marktamt den Bericht.

Anrainer hätten beobachtet, wie regelmäßig große Mengen an Mehl, Gemüse und Fleisch in eine private Wohnung geliefert worden seien. Zwei Frauen hätten die Wohnung dann regelmäßig mit vollen Einkaufstaschen wieder verlassen. Die Fenster sollen blickdicht verklebt gewesen sein.

"Katastrophale" Hygienezustände

Nachdem am Freitag niemand der Finanzpolizei die Tür geöffnet hatte, wurde diese offenbar aufgebrochen, und die Ermittler stießen auf drei chinesische Staatsbürger sowie zahlreiche prallgefüllte Gefrierschränke mit rund 200 "Familienportionen" gefrorener Teigtascherln. Die hygienischen Zustände seien laut einem Sprecher des Finanzministeriums "katastrophal" gewesen. Wie er "Heute" sagte, sollen sich auch vier Schlafstellen in der Wohnung befunden haben.

Ob die in Tiefkühltruhen gelagerte Ware selbst gesundheitsgefährdend ist, wusste man beim Marktamt vorerst noch nicht. "Die Produkte werden derzeit untersucht", das könne ein paar Tage dauern. Ebenfalls noch offen ist, ob Teigtascherl aus der Penzinger Wohnung bereits in Umlauf gebracht wurde – also etwa an Asia-Supermärkte oder Restaurants geliefert wurden.

Erst vergangene Woche wurde eine illegale Favoritner Teigtaschenproduktion ausgehoben. 2014 hatte die Finanzpolizei bereits einen ähnlichen Fund in Wien-Landstraße gemacht. (red, APA, 6.8.2019)