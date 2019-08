Im Musikgeschäft hat sich der Wiener Rapper Raf Camora längst etabliert, er hat ein eigenes Modelabel gegründet und möchte nun offenbar auch am Getränkemarkt mitmischen. Gemeinsam mit seinem Hamburger Kollegen Bonez MC stellt er Wodka her. Die Idee hatten die beiden Musiker bereits vor circa einem Jahr. Obwohl sie wohl nicht ganz ernst gemeint war, waren die Fans begeistert. Lange war allerdings nicht klar, ob das Projekt tatsächlich Realität wird. Kurz hieß es, die Musiker wollten die Flaschen rechtzeitig zur "Palmen aus Plastik 2"-Tour vorstellen, der Termin wurde dann aber doch verschoben, berichtet die Zeitung "Heute".

Werbung für den Karneval-Vodka auf Instagram.

Nun ist es aber so weit: Am Montagabend war der "Karneval-Vodka" tatsächlich online erhältlich. Die 0,5-Liter-Flasche ist verziert mit Palmen in Pink, Blau und Türkis. Auf dem Etikett ist auch eine halbnackte Samba-Tänzerin abgebildet. Das kam offenbar gut an, denn der Wodka war wenige Minuten später auch schon wieder ausverkauft, erklärte Raphael Ragucci, wie Raf Camora bürgerlich heißt, in einer Story auf Instagram. Er kündigte den enttäuschten Fans aber an, dass die Flaschen bald auch in österreichischen Supermärkten erhältlich sein werden.

Die beiden Musiker legten auch ein Instagram-Profil für ihren Wodka an. Die Seite hat bereits über 86.000 Follower. Zeitgleich mit dem Wodka präsentierten Raf Camora und Bonez MC ihrem Publikum auch den neuen Song "Karneval". (red, 6.8.2019)