Wie wäre es mit einem Häupl-Emoji?

Foto: derstandard.at/www.corn.at Heribert CORN

Wie will man Wien im Web darstellen? Ob bei Instagram, Whatsapp oder Tiktok, die Hauptstadt der Grantler ist nicht gerade Hauptstadt von Social Media. Wien-Gifs sind eher schwer zu finden, beim Nachrichtenschreiben kann man sich zumindest noch mit dem Riesenrad-Emoji aushelfen. Die Agentur Traktor hat sich der Wienlosigkeit im Web angenommen und für Instagram animierte Wien-Pickerl kreiert – darunter Sigmund Freud, Käsekrainer und das Wiener Schnitzel.

Und was, wenn man sich mit Freunden über die U4-Sperre auslassen oder sich am Donaukanal zu einem Spritzer verabreden will? Dafür gibt es keine Pickerl, keine Emojis. Dabei würde es das Leben und Kommunizieren viel einfacher machen. Es bleibt eben auch die Frage, wie ein Wiener-Grant-Emoji ausschauen würde ...

Welches Emoji würden die Wiener brauchen?

(rec, 8.8.2019)