Auf Twitter kursiert derzeit ein Foto, das eine Passagierin in einer Easyjet-Maschine auf einem Sitz ohne Lehne zeigt. Matthew Harris, der Nutzer, der das Foto gepostet hatte, kommentierte es mit den Worten: "#Easyjet schlägt @Ryanair, indem es Sitze ohne Lehne hat. Das ist der Flug 2021 nach Genf. Wie kann so etwas erlaubt sein?"

In einem Kommentar darunter präzisierte er, was angeblich geschehen sein soll. Die Dame sei, als alle Passagiere an Bord waren, zu einem anderen Platz gebracht worden. Das lässt darauf schließen, dass die Passagierin nicht ohne Rückenlehne fliegen musste. "Ich weiß aber nicht, was passiert wäre, wenn der Flug ausgebucht gewesen wäre", schreibt Harris.

Blamage für die Easyjet

Airline-Vertreter reagierten zunächst, indem sie Harris aufforderten, das Foto zu löschen. "Dann senden Sie uns bitte eine Privatnachricht mit näheren Informationen, damit wir Ihnen bestmöglich weiterhelfen können", schrieb ein gewisser Ross vom offiziellen Easyjet-Account aus. Harris antwortete kurz angebunden mit "Sicher nicht" und teilte unbeirrt weitere Details auf Twitter. Als Ross von Easyjet nicht mehr antwortete, scherzte ein anderer Twitter-Nutzer: "Leute, ich glaube, er wurde entlassen."

Später nahm die Airline nochmals Stellung: "Wir melden uns mit einem Update: Auf diesen Sitzen durften keine Passagiere sitzen, da sie repariert werden sollten. Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und Easyjet betreibt seine Flugzeugflotte unter strikter Einhaltung aller Sicherheitsrichtlinien." Ein Imageschaden lässt sich damit vermutlich aber nicht mehr abwenden.

Letzte Panne im Juni

Dabei ist die letzte Panne der Billigairline noch gar nicht lange her. Weil Easyjet einen Flug überbucht hatte, wurde per Zufallsprinzip eine dreijährige Engländerin aus Chester zum Zurückbleiben ausgewählt. Die Fluglinie teilte der Familie des Mädchens am Flughafen von Palma de Mallorca mit, dass ihre Tochter den Flug nicht antreten dürfe, wie mehrere Onlinemedien berichteten. Easyjet erklärte dies mit einer Panne im automatischen Auswahlsystem. Schließlich durfte die ganze Familie mit an Bord. (red, 6.8.2019)