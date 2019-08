Vegetarisch oder vegan zu leben ist eine zutiefst persönliche Entscheidung. Ebenso wie die Entscheidung, zumindest hin und wieder zum Fleischessen zurückzukehren – denn nicht alle Entscheidungen sind für die Ewigkeit, und manchmal hat der eigene Vegetarismus eben ein Ablaufdatum oder ist eine Geschichte mit mehreren Unterbrechungen.

Wann und warum sind Sie wieder "schwach" geworden? Foto: Getty Images/iStockphoto/YakobchukOlena

Auch auf Reddit stellen sich User der Frage, warum sie wieder begonnen haben, Fleisch zu essen. Eine Userin erzählt: "Ich war sieben Jahre lang Vegetarierin und wurde dann schwanger. Ich habe in all der Zeit nie an Fleisch gedacht oder es vermisst, aber plötzlich fühlte ich mich so, als könnte ich eine Kuh schlachten und allein aufessen. Ging dann in ein gutes Burgerlokal und habe nie wieder zurückgeblickt." "Anämie" lautet die knappe Antwort eines anderen, ehemals vegetarischen Reddit-Users. Manche erwähnen spezielle Gerichte, die sie schwach werden ließen (gebratener Speck!), keine Komplikationen mehr beim Essengehen oder Einladungen zu Freunden, andere die höheren Kosten für vegetarische und vor allem vegane Produkte. Dieser STANDARD-User erzählt vom begrenzten gastronomischen Angebot für Vegetarier in klassischen österreichischen Gasthäusern:

Warum essen Sie wieder Fleisch?

Gab es einen Auslöser? Wie geht es Ihnen heute damit? Wollen Sie zurück zum fleischlosen Leben? Und was waren ursprünglich Ihre Gründe dafür, mit dem Fleischessen aufzuhören? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 20.8.2019)