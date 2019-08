Patrick Owomoyela (li.) und Stadionsprecher Norbert Dickel haben daneben gegriffen. Foto: imago sportfotodienst

Norbert Dickel und Patrick Owomoyela werden vorerst keine Spiele mehr im BVB-TV und NetRadio von Borussia Dortmund kommentieren. "Beide bekommen eine Denkpause", bestätigte ein Vereinssprecher am Dienstag einen "Bild"-Bericht. Die Ex-Profis des deutschen Fußball-Bundesligisten hatten sich bei der Live-Übertragung des Testspiels gegen Udinese am 27. Juli in Altach verbale Entgleisungen geleistet.

Mehrfach war bei der Übertragung der Begriff "Itaker" gefallen. Der 57-jährige Dickel, zwischen 1986 und 1990 für Dortmund aktiv, fügte an: "Itaker ist ja auch keine Beleidigung." Ex-Nationalspieler Owomoyela, der von 2008 bis 2013 für den BVB gespielt hatte, imitierte zudem den Tonfall von Adolf Hitler. Die beiden wurden dafür vom Verein noch im Trainingslager in der Schweiz sanktioniert.

"Vollkommen schiefgelaufen"

Beiden sei laut Verein "unmissverständlich verdeutlicht" worden, dass "ihr Versuch, witzig zu sein, vollkommen schiefgelaufen ist, absolut deplatziert war und derlei Äußerungen bei uns keinen Platz haben." Sie hätten "ihr Fehlverhalten bereits vor einer Woche öffentlich eingestanden und versprochen, dass sich derlei nicht wiederholen wird. Sie haben selbst während der nächsten Übertragung betont, dass sie 'neben der Spur waren'." (APA, 6.8.2019)