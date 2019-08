Statt Urlaub in Kroatien gabs für einen Kärntner nur einen Trip zur Polizei. Foto: APA/AFP/DENIS LOVROVIC

Ein 24 Jahre alter Mann aus St. Veit an der Glan ist bei der Suche nach einem Urlaubsquartier in Kroatien via Internet Betrügern aufgesessen. Er wurde dabei um einen vierstelligen Euro-Betrag gebracht.

Website gelöscht

Der junge Mann zahlte den Betrag in zwei Raten auf ein britisches Konto. Nach der zweiten Rate war laut Polizei jedoch kein Kontakt mehr mit dem Anbieter mehr herzustellen, auch die Internetseite gab es nicht mehr. Der St. Veiter erstattete daraufhin Anzeige. (APA, 6.8.2019)