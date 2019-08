Restaurationsarbeiten unterbrochen – Schulen in der Nähe der Baustelle werden gereinigt

Derzeit ruht die Baustelle. Foto: APA/AFP/BERTRAND GUAY Im Inneren der Kathedrale wird angekohltes Gebälk zusammengeschoben. Foto: APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Paris – Nachdem die investigative Onlineplattform "Mediapart" berichtet hatte, dass bei Restaurierungsarbeiten an der bei einem Brand schwer beschädigten Kathedrale Notre-Dame in Paris Sicherheitsvorschriften missachtet worden waren, stoppten die französischen Behörden Ende Juli die Arbeiten. Nun wird erwogen, eine Schutzglocke zu errichten, die die Kathedrale vor weiterer Verschmutzung schützen soll.

Vizebürgermeister Emmanuel Gregoire fürchtet allerdings, dass sich die Bauarbeiten durch die technischen Schwierigkeiten bei der Errichtung dieser Abdeckung weiter verzögern könnten. Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Brand Mitte April angekündigt, das Sakralbauwerk werde binnen fünf Jahren in neuem Glanz erstrahlen, was Experten schon damals anzweifelten.

Staat soll zahlen

Vizebürgermeister Gregoire ist der Ansicht, dass die Stadt Paris nicht für die Umweltschäden durch das beim Brand geschmolzene Blei verantwortlich gemacht werden könne: Schließlich sei der Staat für die Kathedrale und das zugehörige Grundstück zuständig. In der Dachkonstruktion und der Turmabdeckung der Kathedrale waren große Mengen Blei verbaut, die bei dem Brand schmolzen und zu Boden tropften.

Die Stadtverwaltung erklärte, man habe sich strikt an die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde gehalten. Im Umkreis von 500 Metern seien die Bleiwerte nicht höher als zulässig. An drei Schulen außerhalb dieses Umkreises wurden die Grenzwerte allerdings überschritten. So wurden auf Fensterbänken und Spielplätzen Mengen von bis zu einem Gramm Blei pro Quadratmeter gefunden. Als gesundheitlich unbedenklich gelten 70 Mikrogramm. Die Gebäude sollen nun gründlich gereinigt werden, bevor der Schulbetrieb Anfang September wiederaufgenommen wird.

Mitarbeiter der Stadt, die in der Nähe der Kathedrale arbeiten, haben sich der Stadt zufolge einem Bluttest unterzogen. Bisher seien keine auffälligen Ergebnisse festgestellt worden. Die Restaurationsarbeiten an der Kathedrale sollen Mitte August wiederaufgenommen werden. (red, APA, 6.8.2019)