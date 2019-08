Fälle fürs Buch der Rekorde in der Tierwelt und neue Künstler in China

Weil sein Leben ein baldiges Ablaufdatum hat, erfüllt sich Edward letzte Wünsche (Jack Nicholson): "Das Beste kommt zum Schluss", Kabel eins, 20.15. Foto: TM and © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

20.15 NEUE SHOW

Sorry für alles Etwas Schenkelklopferei gefällig? Dann schauen Sie sich das an: Ahnungslose werden wochenlang beobachtet und dabei immer wieder in peinliche Situationen geführt. Die Auflösung erfolgt im Studio, Sven Gätjen moderiert. Dann doch lieber wieder The Masked Singer.Bis 21.45, ZDF

21.00 DOKUMENTATION

Die Rekorde der Tiere Lauter Fälle fürs Buch der Rekorde: Ein Elefantenstoßzahn wiegt bis zu 90 Kilo. Die Giraffe blickt aus sechs Metern Höhe auf den Elefanten herab. Der Sibirische Tiger bringt 300 Kilo auf die Waage. Bis 22.00, Servus TV

22.00 DOKUMENTATION

China – Deine neuen Künstler Die Zahl chinesischer Künstler wächst rasant und macht inzwischen 40 Prozent des globalen Kunstmarkts aus. Ateliers haben gigantische Ausmaße, Ausstellungsflächen schießen wie Pilze aus dem Boden, die Kunstschulen sind überfüllt. Bis 22.55, Arte

22.20 SCHÖNER FREMDER MANN

Last Man Standing(USA 1996, Walter Hill) Der letzte Mann, den es noch aufrecht hält, ist Bruce Willis in Walter Hills Adaption von Kurosawas Klassiker Yojimbo (später Sergio Leone: Für eine Handvoll Dollar); allegorisch trifft der Titel auf Hill selbst zu, der nach den mit fliegenden Fahnen untergegangenen Western Geronimo und Wild Bill auf Sicherheit spielte: der Superstar, die staubige Stadt in der Wüste, zwei Gangsterdelegationen – und Shootouts, bei denen Hill das Klirren und Funkeln der Schwerter des Vorbilds in den Sand setzt. Bis 0.15, Kabel eins

22.30 REPORTAGE

Weltjournal: Mein Triest ORF-Korrespondenten geben wieder Reisetipps: Weltjournal-Moderatorin Cornelia Vospernik führt durch die Stadt, die ihre zweite Heimat ist. Um 23 Uhr zeigt das Weltjournal+ 24 Stunden Italien von oben. Bis 23.50, ORF2

22.45 TAALK

Dunya Hayali: Klimapolitik und Seenotrettung Als Gäste im Studio begrüßt die Moderatorin in der sommerlichen Gesprächsreihe Grünen-Chef Robert Habeck sowie Carola Rackete, die Kapitänin der Sea-Watch 3. Bis 23.30, ZDF