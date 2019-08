Unentschieden in der CL-Quali bei PAOK Saloniki – Club Brügge gewann im Hinspiel gegen Dynamo Kiew

Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdamb über Leo Jaba von PAOK Saloniki. Foto: APA/AP Photo/Giannis Papanikos

Der niederländische Fußball-Meister Ajax Amsterdam muss in der Champions League bereits in der Qualifikation um das Weiterkommen bangen. Der Halbfinalist der vergangenen Saison kam im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde beim griechischen Titelträger PAOK Saloniki nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und steht vor dem Rückspiel nächste Woche Dienstag (20.30 Uhr) in Amsterdam unter Druck.

Nach dem Führungstreffer von Hakim Ziyech (10.) drehten Chuba Akpom (32.) und Leo Matos (39.) die Partie zugunsten der Griechen. Dem früheren Schalker Klaas-Jan Huntelaar (57.) gelang im zweiten Durchgang der Ausgleich.

Ajax musste in der Sommerpause die Abgänge der Leistungsträger Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong verkraften, die für jeweils 75 Millionen zu Juventus Turin bzw. dem FC Barcelona wechselten.

Für den Gewinner des Duells steht vor dem Einzug in die Gruppenphase noch eine weitere Runde auf dem Programm. Dort wartet der Sieger des Duells zwischen dem zyprischen Meister Apoel Nikosia und dem aserbaidschanischen Meister Qarabag Agdam (Hinspiel: 1:2), gegen beide wäre das Team von Trainer Erik ten Hag klarer Favorit.

Club Brügge gewann im Hinspiel gegen Dynamo Kiew durch einen in der 37. Minute verwandelten Foulelfer von Hans Vanaken. Der Aufsteiger spielt im Play-off gegen den Gewinner des Duells LASK vs. FC Basel (sid, APA; 6.8.2019)

Ergebnisse von Qualifikationsspielen zur Fußball-Champions-League am Dienstag – 3. Runde, Hinspiele:

PAOK Saloniki – Ajax Amsterdam 2:2 (2:1)

APOEL Nikosia/Zypern – Qarabag Agdam/Aserbaidschan 1:2 (0:0)

Dinamo Zagreb – Ferencvaros Budapest 1:1 (1:0)

FC Brügge – Dynamo Kiew 1:0 (1:0)

Roter Stern Belgrad – FC Kopenhagen 1:1 (1:0)