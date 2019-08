Die Rodung am Amazonas hat neue Höchstwerte erreicht. Brasiliens Präsident Bolsonaro bestreitet die Zahlen und feuerte den Chef des zuständigen Forschungsinstituts

Umweltschützer und Forscher sagen Bolsonaros Rhetorik ermutige Holzfäller, Viehzüchter und Bergbaubetreiber. Foto: APA/AFP/CARL DE SOUZA

São Paulo – Das Amazonasbecken im Zentrum Lateinamerikas ist ungefähr so groß wie Australien. Dank seiner 400 Milliarden Bäume und der dichten Vegetation produziert der Amazonas-Regenwald seit mehreren Millionen Jahren ein Fünftel des Sauerstoffs auf der Erde, speichert über Jahrhunderte angesammelte Mengen an Kohlenstoff und verbraucht eine unbekannte, aber signifikante Menge an Sonnenwärme.

Die Abholzung dieses so wichtigen Regenwaldes in Brasilien hat sich im Jahr 2019 rasant beschleunigt. Im Juli war die Fläche des zerstörten Waldes um fast das Vierfache höher als im gleichen Monat des Vorjahres, wie das brasilianische Institut für Weltraumforschung (INPE) am Dienstag mitteilte.

Ausmaß im Juli fast viermal so hoch wie im Vorjahr

Das Institut liefert Satellitenbilder zum Zustand des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes, der als Lunge der Erde gilt und im globalen Klimaschutz eine unverzichtbare Rolle spielt. Laut INPE wurden im Juli in dem südamerikanischen Staat insgesamt 2.254 Quadratkilometer Wald abgeholzt, im Juli 2018 waren es noch 596,6 Quadratkilometer. Das entspricht einer Zunahme von 278 Prozent. Im vergangenen Juni lag das Ausmaß der Abholzung den Angaben zufolge noch um 88 Prozent über dem Volumen des entsprechenden Vorjahresmonats.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zweifelt den menschengemachten Klimawandel an. Mit seiner Politik begünstigt er den Raubbau am Amazonas-Regenwald. Es ist daher nicht weiter überraschend, dass dem rechtsextremen Präsidenten die Daten, die das INPE über die Rodung veröffentlicht, nicht passen. Vergangene Woche feuerte er deshalb den Direktor des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE), Ricardo Galvao. Er wirft dem Institut vor, "lügnerische" Zahlen über den Zustand des Regenwaldes zu liefern. "Wir können Sensationsgier oder die Propagierung ungenauer Zahlen, die das Bild Brasiliens schwer beschädigen, nicht hinnehmen", erklärte Bolsonaro kürzlich. (red, APA, 7.8.2019)