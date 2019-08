Egal, was andere sagen

Susann Slattery, "Juri und Wanda. Wir halten zusammen!".

€ 20,40 / 24 Seiten, Morawa, 2018 Buchcover: Morawa

Ein Schwein gehört zu Schweinen und ein Hund zu Hunden, meinen die Tiere in der Geschichte. Sie machen sich lustig über ein Paar, das sein Ding durchzieht: Freunde sein! Juri, der Hund, und Wanda, das Schwein, sind nämlich beste Freunde und verteidigen ihre Freundschaft gegen alle Vorurteile und Widrigkeiten. Auch wenn ihnen die Anfeindungen der anderen in manchen Situationen unangenehm sind, lassen sie sich nicht beirren.

Sie sind davon überzeugt: "Sich zu lieben, kann nicht falsch sein!" Susann Slatterys Kinderbuch "Juri und Wanda. Wir halten zusammen" mit anspruchsvollen Zeichnungen, die die Emotionen gut ausdrücken, ist für Kinder ab vier Jahren gedacht. In kindgerechter Sprache werden den jungen Zuhörern Vielfalt, Toleranz und ein vorurteilsfreies Miteinander nahegebracht. Am Ende zeigt sich dann, wer recht behalten hat: So ist es auch eine wichtige Geschichte über Selbstbewusstsein und Mut. (Marietta Adenberger, 7.8.2019)