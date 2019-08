In dieser Galerie: 2 Bilder Rockstar Games Rockstar Games

Das Casino-DLC von GTA Online lehrt Spielern eine wertvolle Lektion: Das Haus und alle anderen gewinnen immer, man selbst verspielt allerdings sein ganzes Geld. Ein PC-Gamer-Autor hat bei einem Selbstversuch die Slotmaschinen angeworfen und hat dabei bemerkt, dass die NPCs rund um ihn in regelmäßigen Abständen mehrere tausende Dollar verdienen. Dem Spieler war das Glück allerdings nicht ganz so hold, er wurde mit winzigen Gewinnen abgespeist.

10.000 "GTA"-Dollar verspielt

Zwei Stunden lang verbrachte der Autor in dem Casino des Games und verspielte in diesem Zeitraum 10.000 Dollar mit Wetteinsätzen bis maximal 25 Dollar. Die NPCs wurden unterdessen Millionäre. Als sich der Journalist am nächsten Tag verkleidete, sich unter die Nicht-Spieler mischte und wie ein NPC verhielt, konnte er plötzlich beim ersten Versuch den Hauptgewinn erzielen. Irgendwas hat es also mit dem virtuellen Casino bei GTA Online.

Update in mehr als 50 Ländern verboten

Der Start des DLCs The Diamond Casino & Resort stand unter keinem guten Licht. In mehr als 50 Ländern wurde das Update verboten, die Glücksspielkommissionen griffen unter anderem in Polen, Tschechien, Griechenland und Portugal durch. Wie der Name vermuten lässt, bringt das kostenlose DLC für den Online-Modus von GTA 5 ein Casino mit sich, bei dem Spieler virtuelles Geld einsetzen können. Hierbei gibt es bei manchen Ländern Unterschiede: Mancherorts können nur GTA-Dollar verwendet werden, die durch das Spiel verdient wurden.

In Österreich nur virtuelles Geld einsetzbar

Allerdings ist es auch möglich, mit Echtgeld GTA-Dollar zu kaufen. Bis zu 75 Euro können Spieler in sogenannte Shark Cards investieren, die wiederum die virtuelle Währung mit sich bringen. In Deutschland und Österreich ist die Verwendung der durch Shark Cards erhaltene GTA-Dollar im Casino nicht möglich. Gegenüber dem STANDARD wurde zum Release aus dem Finanzministerium ausgerichtet, dass der Hersteller selber prüfen muss, ob das Game dem heimischen Glücksspielgesetzt entspricht. Ist dem nicht so, drohen Strafen von bis zu 60.000 Euro. (dk, 7.8.2019)