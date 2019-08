Nach einem tragischen Unfall, bei dem zwei Mädchen in einem Radanhänger getötet worden sind, entbrennt aktuell die Debatte um die Sicherheit im Straßenverkehr. Es stellt sich die Frage, wie gefährlich es für Kinder ist, allein oder in Begleitung von Erwachsenen auf der Straße unterwegs zu sein. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle: Wohnort, Umgebung und wie gut oder schlecht Fuß- und Radwege ausgebaut sind – oder ob es überhaupt welche gibt.

Wie gefährlich ist es für Kinder, im Straßenverkehr unterwegs zu sein? Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Die Verantwortung liegt bei Erwachsenen

Im Straßenverkehr zwischen Autos mit dem Rad zu fahren birgt zahlreiche Gefahren. In Städten bedarf es großer Vorsicht, um als Radfahrer im Fließverkehr wahrgenommen zu werden. In vielen Fällen fahren Autos knapp auf, öffentliche Verkehrsmittel wie Straßenbahnen oder Busse sind zu beachten, und man sollte nicht zu eng an parkenden Autos vorbeifahren, um nicht von einer Autotür überrascht zu werden. Nicht minder gefährlich ist es, mit dem Rad auf Landstraßen unterwegs zu sein. Für Kinder, die vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind, ist es meist um ein Vielfaches schwieriger, Situationen und Gefahren im Straßenverkehr richtig einzuschätzen – als Erwachsener trägt man somit sowohl als Begleiter als auch als Autofahrer eine hohe Verantwortung.

Vorsicht ist geboten

Will man mit den Kindern ohne Auto von A nach B, gibt es mehrere Möglichkeiten. Dabei gilt es sämtliche Vorsichtsmaßnahmen, beispielsweise das Tragen von Helmen oder das Angurten im Radanhänger, zu beachten. Doch wie Userin "Trixy" in Bezug auf den aktuellen Vorfall anmerkt:

Wie sicher oder unsicher fühlen Sie sich mit Ihren Kindern im Straßenverkehr?

Haben Sie bereits gefährliche Situationen erlebt – sei es als Begleiter von Kindern oder als Autofahrer? Benutzen Sie Radanhänger, Kindersitze oder Lastenräder, um Ihr Kind mit dem Rad mitzunehmen? Welche Fortbewegungsmittel nutzen Ihre Kinder selbst, und würden Sie diese allein im Straßenverkehr unterwegs sein lassen? Wie sieht es auf dem Schulweg Ihrer Kinder aus – können sie diesen allein bestreiten, oder begleiten Sie Ihre Kinder? (mawa, 7.8.2019)