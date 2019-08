Ein in der Kälte zitterndes Kätzchen, das ihm am Heimweg begegnete und das er mit nachhause nahm, war für den Fotografen Walter Chandoha der Start seiner Karriere als Katzenfotograf und Katzenbesitzer.

Denn die Findelkatze raste in Folge jeweils am Abend in der Wohnung durch die Zimmer, was ihr den Namen "Loco" (verrückt) eintrug. Chandoha begann Loco dabei zu fotografieren und schaffte es, Fotos an Zeitungen und Zeitschriften zu verkaufen.

Gemeinsam mit seiner Frau Maria machte er schließlich im Laufe seines Lebens zigtausende Katzenfotos, im Jänner dieses Jahres ist Chandoha im Alter von 98 Jahren verstorben.

Berühmtes Foto aus dem Jahr 1955: "Meine Tochter Paula und das Katzenbaby "lächeln" in die Kamera – doch die Katze lächelt nicht, sondern miaut". Foto: © 2019 Walter Chandoha

Im Taschen Verlag ist jetzt das Buch "Cats – Photographs 1942-2018" erschienen, in dem eine Auswahl der Fotos gezeigt wird. Ein bisschen was ist für jeden und jede Katzenliebhaberin dabei: Kitschige Katzenbabys, Katzen in Bewegung, Katzen gemeinsam mit anderen Haustieren oder Kindern und – am interessantesten: Katzen auf der Straße, meist New York, einige auch in Italien. Die Begleittexte sind auf Englisch, Deutsch und Französisch abgedruckt. (ped, 11.8.2019)

Geduld sei eine der wesentlichen Eigenschaften, die man braucht, um Katzen zu fotografieren, erzählt Chandoha im Video. TASCHEN

Nachfolgend einige Highlights aus dem Buch