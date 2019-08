Take-Two kann dank "GTA Online" in Geld baden. Foto: Rockstar Games

Take-Two hat zwischen Mai und Juni 2019 Rekordumsätze erzielt. 540 Millionen Dollar lukrierte der Konzern in diesem Zeitraum, ohne ein einziges Spiel zu veröffentlichen. Im vergangenen Jahr wurde in dieser Phase 388 Millionen Dollar erzielt. Ein Großteil des Geldes spülte GTA Online in die Kassen der US-Firma. Rund 58 Prozent des Umsatzes wurden durch Mikrotransaktionen bei dem Online-Modus von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 erzielt. Der Quartalsgewinn des Konzerns lag bei 46,3 Millionen US-Dollar, im Vorjahr waren es noch 71,7 Millionen US-Dollar.

Neues Casino-DLC brachte besonders viele Spieler

Besonders erfreulich für Take-Two: Die neueste Erweiterung namens The Diamond Casino & Resort kam bei Spielern besonders gut an und kurbelte den Umsatz noch einmal kräftig an. Laut dem Rockstar-Mutterkonzern soll das kostenlose DLC für Rekorde bei den Spielerzahlen gesorgt haben. In der Geschichte von GTA Online waren nie so viele User an nur einem Tag und in einer Woche online.

Keine neuen Infos zu neuem "GTA"

Mit Borderlands 3, NBA 2K20, WWE 2K20 und The Outer Worlds hat Take-Two für heuer noch vier anstehende Games im Angebot. Diese dürften die Umsätze dann noch einmal ankurbeln. Derart viel Geld wie GTA Online werden die Spiele aber wohl nicht einbringen. Zu einem neuen GTA gab es übrigens keine neuen Infos. Angesichts der Millionenverdienste dürfte sich Rockstar Games wohl auch ein bisschen Zeit mit einem neuen Teil lassen. (7.8.2019)