Die einen kennen es nur aus Hollywoodfilmen, die anderen haben sie tatsächlich erlebt: die Liebe, die nur einen Sommer andauert. Vielleicht erfährt man sie auf einer Reise, vielleicht taucht sie in den Sommerferien auf, wenn man weniger Zeit mit Arbeit, Schule oder Studium verbringt, vielleicht ist es die Rückkehr eines Dates, das nun neue Blüten treibt.

Der Summer of Love dauert nur wenige Wochen an, man verbringt gemeinsam die Zeit am See oder Fluss, fährt mit dem Rad durch die Gegend oder man tratscht in der Wiese liegend über die Welt – und ja, verbringt auch die Nacht miteinander. Doch fast jede Sommerliebe, so aufregend, so aufgeheizt sie sein mag, endet. Oftmals einvernehmlich, oftmals sehnsüchtig, oftmals herzzerbrechend. So wie zum Beispiel im Film "Call Me By Your Name". Darin wird die prototypische Sommerromanze porträtiert: das langsame Kennenlernen und Näherkommen, die Natur, das Zirpen der Grillen, die hitzigen gemeinsamen Nächte, das zerschmetternde Ende einer Liebe, die ewig hätte dauern können.

Der Film "Call Me By Your Name" erzählt von der Liebe, die nur einen Sommer dauert – haben Sie so etwas erlebt? Foto: Sony Pictures Classics

Hatten Sie eine Sommerliebelei?

Wie haben Sie Ihre Liebschaft kennengelernt und wie endete sie? Hatten Sie danach noch Kontakt? (rec, 9.8.2019)