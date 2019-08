Jamie Dornan (auch bekannt als Christian Grey in "Fifty Shades of Grey") in der Rolle des kaltblütigen Serienkillers in "The Fall" – um 22.25 Uhr auf 3sat. Foto: ZDF

18.30 MAGAZIN

Konkret Martina Rupp geht der Frage auf den Grund, wer 2019 wie gut ohne Plastik auskommt. Dank einer Umfrage gemeinsam mit dem Meinungs- und Marktforschungsinstitut OGM lässt sich nun einschätzen, wie weit wir noch vom Plastik-Aus entfernt sind. Bis 18.51, ORF 2

20.15 REPORTAGE

Russlands versteckte Paradiese Mehr als hundert Naturschutzgebiete, Nationalparks und Biosphärenreservate birgt das größte Land der Erde. Die Reportage zeigt die Artenvielfalt in der russischen Arktis, auf der Insel Kamtschatka, im Kaukasus und auf der Kurischen Nehrung. Regionen mit Zugvögeln, Rentierherden, Braunbären und Wisenten, das sind Europas größte Urrinder. Bis 21.00, Arte

20.15 KRIMISERIE

Agatha Christie's Poirot Drei Episoden in Folge mit einem unserer liebsten Oldie-Fernsehdetektive: Poirot. Wir reisen ins Jahr 1917 und finden: den Wohnsitz der Styles, die unter Verdacht stehen, ein Familienmitglied ermordet zu haben. Einen Mord, bei dem nur leider die Leiche fehlt. Und einen Überfall auf die Eine-Million-Dollar-Fracht einer Bank auf der Queen Mary – mit David Suchet in der Rolle des Poirot. Bis 23.55, ORF 3

22.25 FERNSEHFILM/KRIMI

The Fall – Tod in Belfast (3/6) Der sechsteilige Thriller aus Nordirland geht in die nächste Runde: Serienmörder, Familienvater und Therapeut Paul Spector liefert Polizistin Stella Gibson in Folge drei neue Hinweise bezüglich des Mordfalls "Sarah". In einem anonymen Brief teilt er Detective Gibson sein Bedauern, eine Schwangere ermordet zu haben, mit. Bis 23.55, 3sat

Studio Hamburg Enterprises

22.30 TALK

Stöckl Diesmal zu Gast bei Barbara Stöckl: Tänzerin und Schauspielerin Dagmar Koller, Blogger und Nachwuchs-Skirennläufer Tamás Trunk, Schönheitschirurgin Dagmar Millesi, Opernsänger Heinz Zednik und Schauspieler Max Simonischek. Bis 23.35, ORF 2

23.00SPIELSHOW

Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt Es ist wieder an der Zeit, dass Joko Winterscheidt (amtierender Weltmeister) seinen Titel verteidigt. Unter anderem muss er dafür in die USA, um seiner Höhenangst bei einem luftigen Stunt ein wenig zu trotzen. Klaas verschwindet indessen in die Tiefen einer ungarischen Mine. Bis 2.25, ProSieben

23.20 EPISODENFILM

Magnolia (USA 1999, Paul Thomas Anderson) Preisgekrönter Film über dysfunktionale Familien mit Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Tom Cruise und John C. Reilly. In mehreren Episoden werden die Leben unterschiedlicher Menschen behandelt, deren Verbindung zueinander im Laufe des Films nach und nach aufgelöst wird. Leben, zerrüttet von Einsamkeit, Schuld und Reue – angetrieben von dem Wunsch nach Vergebung und Erlösung. Bis 2.15, Servus TV