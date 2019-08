Wieder hat ein Livestream über Facebook zur Überführung eines Gewalttäters geführt. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Mit Hilfe eines Facebook-Videos haben französische Polizisten einen Angreifer gestoppt und sein Opfer gerettet. Die Beamten waren am Samstag auf einen Livestream des sozialen Netzwerkes aufmerksam geworden, der einen gewaltsamen Angriff zeigte, wie die Gendarmerie am Mittwoch mitteilte. Zu sehen war ein Mann mit einer Waffe, der einen anderen Mann schlug und drohte, ihn zu töten.

Fünf Jahre Haft

Die Einsatzkräfte konnten schließlich ein Haus in Miniac-sous-Becherel in der Bretagne als Tatort ausmachen. Sie nahmen dort den Angreifer fest, sein Opfer war verletzt und stand unter Schock. In einem Schnellverfahren wurde der Angreifer zu fünf Jahren Gefängnis – darunter ein Jahr auf Bewährung – verurteilt, nachdem er die Tat und dessen Verbreitung auf Facebook zugegeben hatte. Weitere Details zum Hintergrund des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt.

Die Behörden wurden über die sogenannte Pharos-Plattform der französischen Regierung über das Video informiert. Sie ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich – dort kann illegales Material jeglicher Art im Netz gemeldet werden. (APA, 7.8.2019)