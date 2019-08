Kontroversen um Bahnstrecke und Seenotrettung in Italien – Lega unter Salvini überstimmt Koalitionspartner – Kritik an neuem Gesetz gegen NGOs

Matteo Salvini bei der Abstimmung im Senat über das umstrittene Seenotrettungs-Gesetz. Foto: Reuters / Remo Casilli

Der italienische Senat ist wieder einmal Schauplatz von Kontroversen – allerdings nicht solchen zwischen Regierung und Opposition, sondern zwischen den Koalitionspartnern selbst. Die regierende Fünf-Sterne-Bewegung scheiterte am Mittwoch mit ihrem Nein zur umstrittenen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Turin und Lyon, die aber just ihr Koalitionspartner, die Lega, unter Innenminister Matteo Salvini befürwortet. Der Senat stimmte gegen einen Baustopp und folgte damit dem wirtschaftsfreundlichen Kurs der Lega. Umweltbedenken der Fünf-Sterne-Bewegung wurden nicht weiter berücksichtigt.

Ähnlich verlief eine Abstimmung über ein neues Gesetz, durch das Seenotrettern künftig bis zu eine Million Euro Strafe und die Beschlagnahmung ihrer Schiffe drohen, wenn sie in italienische Häfen einlaufen. Das Gesetz, das auch schon den Senat passierte, basiert auf einer Notverordnung vom Juni, die bereits Strafen von zehntausenden Euro für Seenotretter vorsah. Für dieses "Sicherheitsdekret" zeichnete Salvini verantwortlich. Da die Verordnung Mitte August ihre Gültigkeit verloren hätte, wurde sie nun im Schnellverfahren in ein Gesetz umgewandelt.

Internationale Kritik

Nachdem das Gesetz vom Senat gebilligt worden war, äußerten mehrere internationale Organisationen und Behörden ihre Bedenken. Ein Sprecher des UNHCR, des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen, zeigte sich am Dienstag besorgt: "NGOs spielen eine Rolle von unschätzbarem Wert, indem sie die Leben von Flüchtlingen und Migranten retten, die die gefährliche Überfahrt nach Europa versuchen. Das Engagement und die Menschlichkeit, die ihr Handeln lenken, sollten nicht kriminalisiert und stigmatisiert werden."

In Brüssel kündigte ebenfalls am Dienstag ein Sprecher der EU-Kommission an, dass man prüfen werde, ob das Gesetz mit EU-Recht im Einklang stehe. Andernfalls könne es zu einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien kommen.

Hilfsorganisationen, die Schiffe ins Mittelmeer entsenden, übten naturgemäß heftige Kritik. Ein Vertreter der Organisation Sea-Eye, deren Schiff Alan Kurdi gerade in der Rettungszone vor Libyen unterwegs ist, sprach von "völlig entgleister Politik". Auch die Organisation Sea-Watch, deren Kapitänin Carola Rackete von der nun Gesetz gewordenen Notverordnung betroffen war, zeigte sich empört. (Ricarda Opis, 7.8.2019)