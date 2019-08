Grüne starten am 19. August

Wien – Die Neos haben am Mittwoch ihre Wahlkampfausgaben und -einnahmen von 1. Juni bis 6. August 2019 veröffentlicht. 465.033 Euro flossen demnach bisher in Marketing, Kommunikation, Organisation, Personal und "Grassroots Campaigning", wie unter www.neos.eu/transparenz abrufbar war. Eingenommen wurden in demselben Zeitraum 468.718 Euro.

Das aktuelle Wahlkampfbudget soll nun im Zweiwochenrhythmus öffentlich aktualisiert werden. Man mache dies als einzige Partei, schrieb Generalsekretär Nick Donig in einer Aussendung. Allerdings werden auch die Grünen bald damit anfangen: Ab 19. August werde man mit der ebenfalls zweiwöchentlichen Offenlegung beginnen, sagte eine Sprecherin auf APA-Anfrage. (APA, 7.8.2019)