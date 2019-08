Beta 6 bringt noch einmal Detailanpassungen an der neuen Gestensteuerung – Fertige Version in den kommenden Wochen

Android 10 ist fast fertig. Foto: Proschofsky / STANDARD

Die Entwicklung der nächsten Generation von Googles Betriebssystem tritt in ihre Endphase ein: Mit der sechsten Beta hat der Softwarehersteller nun die letzte Testversion für Android 10 veröffentlicht. Diese konzentriert sich – wie für diesen Zeitpunkt im Entwicklungszyklus üblich – vor allem auf die Fehlerbereinigung. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die eine oder andere Detailanpassung.

Gesten

Fokus der Entwicklung ist jener Bereich, dem aus Nutzersicht in Android 10 besondere Bedeutung zukommt: Der neuen Gestensteuerung. In der aktuellen Testversion ist in dieser Hinsicht eine neue Einstellungsoption hinzugekommen, mit der eingestellt werden kann, wie sensibel das System auf Wischbewegungen vom Rand reagieren soll. Grund dafür ist, dass diese nun als Ersatz für den Zurück-Knopf gedacht sind, in einigen Fällen aber mit vorhandenen Gesten in Apps kollidiert. Die Einstellung soll es leichter machen hier Konflikte zu vermeiden beziehungsweise den individuellen Gewohnheiten der Nutzer näher zu kommen.

Screenshots: Proschofsky / STANDARD

Für App-Entwickler gibt es in Android 10 die Möglichkeit, gewisse Randbereiche von dieser Zurück-Geste auszunehmen. Um eine konsistente Bedienung zu garantieren, beschränkt Google diese Möglichkeit mit der Beta 6 auf eine maximale Höhe von 200dp. Überraschend ist auch eine Detailänderung am Home Screen: Dort wird der neue Navigationsbalken nun nämlich von Haus aus gar nicht mehr angezeigt. Erst wenn eine Geste an dieser Stelle ausgeführt wird, wird er wieder eingeblendet.

Details

Ebenfalls neu gestaltet wurde das Emergency-Icon im Power-Menü über das Notfallsinformationen über die jeweiligen Besitzer aufgerufen werden können. Und in den Systemeinstellungen gibt es eine Umbenennung: Jene Teil-Updates des Systems, die im Rahmen des "Project Mainline" künftig direkt von Google kommen, sind hier nun als "Google Play System Updates" gelistet. Außerdem wurden einige Fehler im Zusammenspiel mit Apps wie Pokemon Go bereinigt.

Download

Die Beta 6 steht wie gewohnt in Form von Factory Images bei Google zum Download. Einfacher geht es über den Beitritt zum Android Beta-Programm. Wer sich bereits in diesem befindet, kann sein Pixel-Smartphone über die Systemaktualisierung umgehend auf den neuesten Stand bringen. In den Release Notes verweist Google auf die verbliebenen Probleme. Parallel zu Google hat auch Essential sein PH-1 bereits mit der Beta 6 für Android 10 versehen. Andere Hersteller, die am Beta-Programm teilnehmen, sollen ihrer Geräte ebenfalls bald aktualisieren, verspricht Google.

Ausblick

Einen konkreten Release-Termin für die fertige Version von Android 10 nennt Google nicht. Im zugehörigen Blogposting ist aber von "einigen Wochen" die Rede, was vermuten lässt, dass es Ende August oder gar Anfang September werden könnte. Wer mehr über all die strukturellen Verbesserungen wissen will, kann dies in unserem Hintergrundartikel zu Android 10. (Andreas Proschofsky, 7.8.2019)