Valerien Ismael (LASK-Trainer): "Überrascht bin ich nicht. Ich glaube, eher in der Schweiz ist man überrascht über eine Mannschaft, die nichts kann, wie man uns bezeichnet hat. Riesenkompliment an meine Mannschaft – wir waren uns treu, haben gekämpft, sind immer nachgegangen. In der ersten Halbzeit hat vielleicht die Überzeugung im Abschluss gefehlt. Dann kam die Führung nach einer Standardsituation. In Basel ist es klar, dass du nicht alles verteidigen kannst. Traurigkeit gibt es, dass sich unser Innenverteidiger Ramsebner verletzt hat. Ich glaube, das ist eine Riesenleistung von uns. Jetzt geht es darum, genau so eine Leistung auch in Linz abzurufen – aber da haben wir unsere Fans im Rücken."

Gernot Trauner (LASK-Kapitän): "Wir können heute sehr zufrieden sein, haben uns eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Es ist erst die Hälfte vorbei, nächste Woche wartet noch eine sehr, sehr harte Aufgabe auf uns. Wir haben noch nichts geschafft."

Peter Michorl (Mittelfeldspieler LASK): "Wir haben dem FC Basel ein bis zwei gute Möglichkeiten gegeben, sonst haben wir alles im Griff gehabt. Es war ein verdienter Auswärtssieg. Aber es ist erst eine Halbzeit, es warten noch schwierige 90 Minuten auf der Gugl, die hoffentlich voll sein wird. Basel wird versuchen, den Spieß umzudrehen, aber wir werden gewappnet sein."

Marcel Koller (Basel-Trainer): "Wir konnten das Spiel von hinten nicht aufbauen und gewannen zu wenig Zweikämpfe. Wir müssen uns steigern und wacher sein am Dienstag. Das Duell wird in zwei Spielen entschieden. Wir müssen in Linz anders auftreten, die Chance auf ein Weiterkommen ist noch da."