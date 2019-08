In dieser Galerie: 2 Bilder Hat den Schwung von Kitzbühel mitgenommen: Dominic Thiem. Foto: Reuters/USA TODAY Sports War eine harte Nuss: Denis Shapovalov. Foto: APA/AP/Paul Chiasson

Montreal – Dominic Thiem ist erfolgreich in das Masters-1000-Hartplatz-Turnier von Montreal gestartet. Der hinter Rafael Nadal als Nummer zwei gesetzte Österreicher bezwang den 20-jährigen Kanadier Denis Shapovalov (ATP-Nr. 32) am Mittwoch in drei Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:3.

Thiem hat damit eine Negativserie beim Coupe Rogers beendet. In seinen bisherigen fünf Auftritten hatte der 25-jährige Weltranglisten-Vierte immer gleich zum Auftakt (entweder in Runde eins oder nach einem Freilos in Runde zwei) verloren. Im Head-2-Head gegen Shapovalov führt Thiem nun 2:0.

Im Achtelfinale trifft der Kitzbühel-Sieger auf den Kroaten Marin Cilic (ATP-Nr. 16), der den Australier John Millman 6:3, 6:4 bezwang. Die bisher einzige Begegnung mit dem US Open Sieger 2014 gewann Thiem 2016 in Brisbane. (red, 8.8.2019)