Der Seriennachschub lässt – glücklicherweise – nicht nach, eine Staffel endet, eine Serie beginnt, ein Serienklassiker wird nach einem langen Arbeitstag für den Sofa-Feierabend wieder ausgegraben.

Willkommen zurück, "Glow"! Foto: Ali Goldstein/Netflix

Hieß es kürzlich noch Abschied nehmen von den "Orange Is the New Black"-Damen, konnte man gleich darauf Wiedersehen mit den streitbaren Frauen von "Glow" feiern. Für andere ist "Haus des Geldes" ganz klar der aktuelle Serienfavorit:

Welche Serie schauen Sie zurzeit?

Welche Folgen und Staffeln haben Sie in letzter Zeit überzeugt? Welche waren Zeitverschwendung? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum! (aan, 22.8.2019)