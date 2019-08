Die weltweite Lebensmittelproduktion ist für große Teile der menschgemachten Treibhausgase verantwortlich. Foto: APA

Schnitzel, Leberkäse, Schweinsbraten: Fleisch steht bei Österreichern groß auf den Speisekarten. Ganze 63,4 Kilogramm davon werden hierzulande pro Kopf und Jahr verputzt. Damit liegt Österreich weit über dem weltweiten Schnitt von rund 43 Kilogramm pro Person. Aber auch diese Menge hat sich in den vergangenen 50 Jahren beinahe verdoppelt. Für das Klima hat der gestiegene Fleischkonsum fatale Folgen, wie auch ein am Donnerstag in Genf veröffentlichter Sonderbericht des Weltklimarats IPCC verdeutlicht.

Diesem zufolge ist die Nahrungsmittelproduktion ein wesentlicher Faktor für die Erderwärmung. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und sonstige Landnutzung sind für 23 Prozent der menschgemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Werden jene Emissionen hinzugerechnet, die zusätzlich bei der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung entstehen, steigt der Wert auf bis zu 37 Prozent an. Einen großen Faktor dabei spielt der Methan- und Lachgas-Ausstoß, der vor allem auf die intensive Viehwirtschaft zurückzuführen ist.

Ernährungssicherheit gefährdet

Die Landwirtschaft ist aber nicht nur ein gewichtiger Verursacher von Treibhausgasemissionen, umgekehrt wirkt sich die globale Erwärmung auch auf die weltweite Ernährungssicherheit aus: "Die Stabilität des Nahrungsmittelangebots wird voraussichtlich sinken", heißt es in dem Bericht. Grund dafür sei die Häufung von Extremwetter-Ereignissen, die die Lebensmittelproduktion beeinträchtigen. "Der aktuelle Sonderbericht unterstreicht die katastrophalen Auswirkungen, die der Klimawandel schon ab einer Erwärmung von 1,5 Grad Celsius haben kann", sagt Marco Springmann, Forscher an der britischen Oxford-Universität.

In der Viehwirtschaft – wie in dieser Rinderfarm in Brasilien – entstehen besonders viele Treibhausgasemissionen. Foto: Reuters

Das Bevölkerungswachstum und die damit einhergehende Zunahme des Nahrungsmittelverbrauchs haben in den vergangenen 60 Jahren zu einer "noch nie da gewesen" Rate der Land- und Frischwassernutzung in der Landwirtschaft geführt, heißt es in dem Bericht. Seit 1961 hat sich der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch und pflanzlichen Fetten laut den Autoren verdoppelt, die tägliche Kalorienzufuhr ist um rund ein Drittel gestiegen.

Landflächentemperatur bereits deutlich gestiegen

Der Sonderbericht, der von mehr als hundert Experten aus 52 Ländern erarbeitet wurde, kam zu einem weiteren ernüchternden Ergebnis: Der weltweite Temperaturanstieg hat über den Landflächen der Erde bereits 1,53 Grad Celsius erreicht. Berücksichtigt man die sich langsamer erwärmenden Meeresflächen, sei die globale Temperatur seit der vorindustriellen Zeit bereits um knapp 0,9 Grad gestiegen. "Der Bericht zeigt, dass die Herausforderungen für Landsysteme noch größer sind als angenommen", sagt Helmut Haberl von der Universität für Bodenkultur. "Die Erderhitzung ist an Land viel größer als im weltweiten Durchschnitt, das heißt: Land ist besonders stark betroffen." Die Auswirkungen der Erderwärmung seien bereits "eindeutig nachweisbar", sagt Haberl, "und sie werden sich in absehbarer Zukunft verschärfen."

NGOs fordern zum Handeln auf

Eine Sicht, die auch Lisa Plattner, Klimasprecherin der Umweltorganisation WWF, teilt: "Wir brauchen eine radikale Trendwende in der Landnutzung und eine naturverträgliche Klimaschutzoffensive." Die NGO spricht von einem Raubbau an der Natur und warnt vor Dürre, Überschwemmungen und Diversitätsverlust. Laut Plattner müsse Klimaschutz in allen Entscheidungen berücksichtigt werden. Die Umweltorganisation wiederholt daher abermals die Forderung nach einem Klimacheck aller Gesetze und Verordnungen.

Die IPCC-Autoren sprechen von einer "noch nie da gewesen" Rate der Land- und Frischwassernutzung in der Landwirtschaft. Foto: Reuters

"Der Bericht verdeutlicht, dass unsere Art, Land zu nützen, einen essenziellen Faktor in der Erderwärmung spielt", sagt Reyes Tirado, die für die Umweltorganisation Greenpeace an der University of Exeter forscht. Aus dem Sonderbericht gehe hervor, dass weltweit Ernährungsgewohnheiten verändert werden müssen, um den Klimawandel einzudämmen, sagt Tirado: "Unseren Fleischkonsum drastisch zu reduzieren ist das Zünglein an der Waage."

Vermeidung von Lebensmittelverlusten spielt eine große Rolle

Das muss natürlich nicht bedeuten, dass wir gänzlich auf Fleischprodukte verzichten müssen. "Allein die Vermeidung von Lebensmittelverlusten könnte bis zu zehn Prozent der Treibhausgasemissionen einsparen", sagt Universitätsprofessor Haberl. "Diese Bereiche sollten vorrangig angegangen werden, auch deshalb, weil sie geringe Kosten und hohe Gesundheits-Co-Benefits haben würden." (Nora Laufer, 8.8.2019)