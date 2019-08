In dieser Galerie: 5 Bilder Bioware Bioware Bioware Bioware Bioware

Still und heimlich hat Bioware das Cataclysm-Update für ihren Loot-Shooter Anthem veröffentlicht. Dieses hätte bereits im Mai erscheinen sollen, wurde damals aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun ist das Update aber da und bringt einige Änderungen, neue Missionen und den zeitlich begrenzten Cataclysm-Event mit sich. Die kompletten Patchnotes finden sich direkt bei EA, Bioware hat offenbar vielerorts maßgeblich nachgebessert.

"Schritt in die richtige Richtung"

Im zugehörigen Subreddit zu dem Game, in dem rund 180.000 User zu finden sind, wird das Update größtenteils positiv aufgenommen. Viele Spieler sprechen davon, dass es der Schritt in die richtige Richtung ist und sie sich optimistisch zeigen, dass aus Anthem doch noch ein gutes Game wird. Mancherorts beschweren sich User allerdings darüber, dass die Performance sich nun verschlechtert hat und das Spiel nicht mehr allzu rund läuft.

Optimismus um Subreddit

Trotzdem macht sich Optimismus im Subreddit breit. "Nach all diesen Dramen, Hass und Negativität möchte ich mich bei Bioware einfach nur für diesen großen Schritt bedanken", schreibt ein User etwa. Allerdings finden sich auch Nutzer, die nicht ganz so positiv gestimmt sind. "Du bedankst dich dafür, dass das Spiel sechs Monate nach dem Launch spielbar ist?", merkt ein User etwa an. Einige Spieler gingen bislang davon aus, dass Bioware Anthem komplett fallen gelassen hat.

"Anthem" bislang ein Debakel

Der Launch des Blockbusters stand unter keinem guten Stern. Der Loot-Shooter kam bei Rezensenten und Spielern absolut nicht gut an. Einerseits wurde mangelnder Spielspaß, aber auch eine schlechte technische Umsetzung kritisiert. Ein Bericht von Kotaku-Autor Jason Schreier zeigte auf, wie es zu dem Debakel kam. Offenbar litt Bioware längere Zeit unter Führungslosigkeit, wodurch niemand so recht wusste, in welche Richtung das Spiel gehen soll. (red, 8.8.2019)