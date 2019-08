WIR Energie betreibt rund 70 Photovoltaik-Kraftwerke in Österreich und arbeitet nun mit Collective Energy als neuem Partner zusammen. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Das Wiener Start-up Collective Energy, an dem Ex-Bundeskanzler Christian Kern beteiligt ist, wird Franchisepartner des Kärntner Unternehmens WIR Energie, wie die Klagenfurter Firma am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab. WIR Energie betreibt rund 70 Photovoltaik-Kraftwerke in Österreich.

Crowdfunding

Die Finanzierung dieser Kraftwerksprojekte erfolgt über kleinere private Investoren, dafür wurde eine eigene Crowdfunding-Plattform geschaffen. "Mit unserem Know-how zur Abwicklung von Photovoltaik-Projekten jeder Größenordnung und der Digitalisierung fast aller unserer Prozesse können wir die Energiewende schneller vorantreiben", so Geschäftsführer Matthias Nadrag. Der Vorteil für Gemeinden und Unternehmen sei es, dass man Energieeinsparungen ohne Investitionen lukrieren könne.

Als erster Partner für Projekte in und um Wien wurde nun Collective Energy, an dem The Blue Minds Company (TBMC) von Christian Kern und Eveline Steinberger-Kern beteiligt ist, gewonnen. Collective Energy ist ebenfalls im Entwickeln von Photovoltaik-Projekten tätig, und zwar über ein Gutschein-Modell. Geschäftsführer Christoph Zinganell hofft, mit der Partnerschaft "noch mehr Projekte noch effizienter" umsetzen zu können. (APA, 8.8.2019)