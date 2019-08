Nintendos "New Super Mario Bros. U Deluxe" war in Österreich im ersten Halbjahr Topseller. Foto: Nintendo

Fifa 19 und New Super Mario Bros. U Deluxe waren in Europa im ersten Halbjahr die Topseller. Dies geht auf eine plattformübergreifende Auswertung von GfK Entertainment zurück, die bei ihrer Analyse 17 Länder miteingenommen haben. Auch GTA 5 war vielerorts in den Top 3 zu finden, obwohl das Game bereits sechs Jahre alt ist. Red Dead Redemption 2, Days Gone, Minecraft und Mario Kart 8 Deluxe scheinen ebenso auf Spitzenplätzen auf.

Foto: GfK Entertainment

Welche Spiele waren in Österreich besonders populär?

In Österreich landete übrigens New Super Mario Bros. U Deluxe auf dem ersten Platz. Dahinter findet die EAs Fußballsimulation Fifa 19 und Sonys Exklusivspiel Days Gone. Beim deutschen Nachbarn sieht das Ranking recht ähnlich aus. Auch hier ist das Nintendo-Game auf den ersten Platz zu finden. Anstatt Days Gone haben deutsche Nutzer aber eher zu Mario Kart 8 Deluxe gegriffen. Das Arcade-Rennspiel ist hier auf dem dritten Platz hinter Fifa zu finden. (red, 8.8.2019)