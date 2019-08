Kaum eine Partei konnte in den letzten zehn Jahren so viele Wählerinnen und Wähler für sich dazugewinnen wie die FPÖ. Wahlkampfslogans wie "Daham statt Islam" sorgten schon vor geraumer Zeit für Aufregung und stehen am Anfang einer bis heute andauernden Debatte rund um Zuwanderung. Dieses und weitere Themen rund um Migration stehen im Zentrum der freiheitlichen Agenda.

"Österreich zuerst" steht als Überschrift im Parteiprogramm, Begriffe wie Heimat und nationale Identität spielen bei den Blauen eine wichtige Rolle. Auch der Schutz Österreichs, die Unterstützung von Familien als "Gemeinschaft von Mann und Frau und gemeinsamen Kindern" oder die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger sind Punkte, die im Programm Erwähnung finden. Nach Schwarz-Blau I gelang der FPÖ bei der Nationalratswahl im Jahr 2017 mit diesen Themen erneut der Wechsel von der langjährigen Oppositionspartei an die Seite der ÖVP zur zweiten Regierungspartei.

Welchen Themen der FPÖ können Sie etwas abgewinnen, welchen eher nicht? Foto: Helmut Fohringer apa

Ibizagate und Strache

Diese Ära endete dann plötzlich im Mai diesen Jahres, nachdem ein Video veröffentlicht wurde, das den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den Nationalratsabgeordneten und geschäftsführenden FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Villa auf Ibiza zeigte, als sie sich unter anderem über die Umgehung der Gesetze zur Parteienfinanzierung sowie über die Übernahme der Kontrolle parteiunabhängiger Medien unterhielten.

Die Ibiza-Affäre führte zur Auflösung der Regierung und dem vorgezogenen Wahltermin im Herbst. Nicht zuletzt legten Strache und Gudenus ihre Funktionen in der Partei zurück. Dass die Affäre kaum Auswirkungen auf das Wahlverhalten hat, zeigten schon die Ergebnisse der EU-Wahl im Mai. Wie das bei den kommenden Nationalratswahlen aussehen wird und ob die FPÖ erneut Stimmenzuwachs verzeichnen kann, wird sich zeigen.

Was bewegt Sie, die FPÖ zu unterstützen?

Welche Themen und Vorgehensweisen, die Sie bei anderen vermissen, bietet Ihnen die Partei? Oder gibt es Bereiche, in denen Sie sich mehr Engagement der FPÖ wünschen würden? Welche Rolle spielen die jüngsten Vorkommnisse in Hinblick auf die kommende Wahl für Sie? Welche Gründe gibt es für Sie, die FPÖ zu wählen oder nicht (mehr) zu wählen? (mawa, 13.8.2019)