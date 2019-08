Indien bezeichnet Vorgehen in Kaschmir als "innere Angelegenheit" und fordert Pakistan auf, die Ausweisung des Hochkommissars zu überdenken

Indische Einsatzkräfte nahe der Grenze zu Pakistan. Foto: APA/AFP/NARINDER NANU

Srinagar – Pakistan will im Streit mit Indien um Kaschmir die Eisenbahnverbindung zu seinem Nachbarland kappen. "Wir haben beschlossen, den Samjhauta-Express einzustellen", sagte der pakistanische Bahnminister Sheikh Rasheed am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Islamabad.

Solange er Bahnminister sei, könne diese Verbindung zwischen der pakistanischen Stadt Lahore und der indischen Hauptstadt Neu-Delhi nicht betrieben werden. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan hat sich in den vergangenen Tagen massiv verschärft.

Ausweisung von Topdiplomaten

Pakistan hatte bereits zuvor angekündigt, den indischen Hochkommissar aus Islamabad auszuweisen und seinen neu ernannten Nachfolger gar nicht erst nach Neu-Delhi zu entsenden. Indien rief Pakistan dazu auf, die Ausweisung zu überdenken.

Pakistan reagierte damit auf die Entscheidung Indiens vor wenigen Tagen, dem von ihm beherrschten Teil Kaschmirs Sonderrechte zu nehmen. Indien sieht sein Vorgehen als "innere Angelegenheit". Pakistans Reaktion auf die Aufhebung des Autonomiestatus der Region sei "Panikmache", erklärte das indische Außenministerium am Donnerstag. Es warnte das Nachbarland vor Einmischung. Indiens Regierungschef Narendra Modi wollte sich am Donnerstagnachmittag in einer Radioansprache äußern.

Hunderte Festnahmen

Medienberichten zufolge wurden bei den jüngsten Razzien im Bundesstaat Jammu und Kaschmir mittlerweile 560 Menschen festgenommen. In der Region wurde eine Ausgangssperre verhängt, Telefon- und Internetdienste wurden ausgesetzt. Wie die Zeitungen "Trust of India" und "Indian Express" berichteten, waren Universitätsprofessoren, Wirtschaftsführer und Aktivisten unter den Festgenommenen. Sie wurden demnach in provisorische Gefangenenlager gebracht.

Indien und Pakistan streiten seit Jahrzehnten um die vollständige Kontrolle über die Himalaja-Region Kaschmir. Seit ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 haben sie bereits dreimal Krieg gegeneinander geführt. Vor einigen Monaten hatte Indien erstmals seit dem Krieg 1971 Angriffe auf pakistanisches Gebiet geflogen. (APA, red, 8.8.2019)